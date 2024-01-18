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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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18/01/2024

Drag Queen變裝皇后剖白心路歷程2！變裝人難覓真愛？伴侶點睇？Queen Kong：性事床事絕不變裝！為何變裝打入香港主流文化有難度？

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　　上集邀請了香港知名變裝皇后Queen Kong和我們分享他的變裝心路歷程，相信大家都想知道更多！原來變裝皇后工作高峰期只限同志驕傲月Pride Month！變裝要在香港打入主流文化，相信仍有一段距離！那麼在其他地方，變裝文化又是否流行？對變裝表演者來說，在香港尋愛又有沒有難度？另一半點睇變裝這回事？會否在床上有特別要求？今集再次請來Queen Kong為我們拆解迷思！

 

 

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性愛恐懼：男女床上焦慮公開！45%受訪男性自覺那話兒太短小！臨床指標：放鬆、勃起短過X厘米要搵專家！男女雙方擔心太激弄穿安全套？最最最怕對方有呢樣嘢

 

Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok

 

 

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