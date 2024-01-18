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上集邀請了香港知名變裝皇后Queen Kong和我們分享他的變裝心路歷程，相信大家都想知道更多！原來變裝皇后工作高峰期只限同志驕傲月Pride Month！變裝要在香港打入主流文化，相信仍有一段距離！那麼在其他地方，變裝文化又是否流行？對變裝表演者來說，在香港尋愛又有沒有難度？另一半點睇變裝這回事？會否在床上有特別要求？今集再次請來Queen Kong為我們拆解迷思！

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Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok







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