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上集我們邀請了前性工作者豆漿為我們分享各種有趣接客經歷，相信大家仍想了解更多！今集豆漿將為我們分享她入行的心路歷程！年少時曾被侵犯，對她的人生影響有多大？有否影響對異性信任？在月賺六位數的日子，她最想做這件事！將來轉行的話，她又有甚麼目標？為何不會拍AV？再次有請豆漿為我們分享！

*影片題材敏感，話題或會引起部分人士不安，不建議未成年人士觀看。內容屬主持及嘉賓個人意見，並無任何宣傳或鼓吹跟隨的成份，訪問目的是為呈現受訪者工作情況。根據《刑事罪行條例》，經營賣淫場所、導致或鼓勵16歲以下男童或女童賣淫以及依靠他人賣淫的收入維生等，均屬違法。

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau

Editing／Crystal Kwok, Heizel Choi







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