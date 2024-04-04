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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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04/04/2024

結紮的疑惑：男性紮咗不能射精？性能力下降？變「東方不敗」？研究、個案指男士結紮令性福大增！微創手術20分鐘搞掂後悔可還原？專家拆解男女結紮、避孕法利弊

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　　不論是同居情侶、新婚夫婦、還是老夫老妻，也要對家庭計劃有共識。不想意外懷孕，除了使用安全套、口服避孕藥等避孕方法，你曾考慮做結紮手術嗎？相信不少男士聽到「結紮」二字也會聞風色變，今集我們就和大家解構種種關於結紮的迷思！原來男性結紮不會影響性能力，有需要更可以還原！微創手術20分鐘搞掂？相對，女性結紮比男性複雜得多。研究指，結紮後，雙方關係幸福感更可大大提升！更多詳細關於結紮迷思，即聽專家解答！

 

 

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Celia Li, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok

 

 

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