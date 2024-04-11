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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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11/04/2024

男女性高潮大分析！男性射精速度達時速XX公里！女性高潮有哪些表現？潮吹噴泉AV先有？女性十次性愛只有四次高潮？性高潮秘技公開！甚麼是性愛姿勢對齊？

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　　今集討論性事最重要的一環：性高潮！想要達至性高潮，先要從生理角度了解！究竟兩性在性高潮時，身體發生了甚麼變化？原來男性射精速度可達車行時速！女性高潮有哪些表現？潮吹是否人人做到？女性十次性愛中，只有四次高潮！想提升高潮機會，除了必學性愛姿勢對齊，還可以從哪些方面入手？即聽專家教路！

 

 

 

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Celia Li, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok

 

 

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