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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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02/05/2024

體毛陰毛疑惑：近5成男性喜歡伴侶剃光陰毛！可能受XX影響？女士點解唔想？男士修剪「猴頭菇」風格會令陰莖看起來更大更長？女性在私處貼水晶裝飾熱潮為何不受落？

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　　上集為大家解構了不少關於體毛的冷知識，今集我們繼續講體毛和陰毛！現代社會近5成男性喜歡伴侶剃光陰毛？女性自己又是如何看待這件事？除了蜜蠟、激光脫毛，男女之間還有哪些「修葺方式」？女性曾流行Vajazzle私處裝飾？甚麼是Vajazzle？男士剪「猴頭菇」Style原來大有原因！更多關於陰毛的有趣二三事，即聽專家分享！

 

 

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau

Editing／Crystal Kwok

 

 

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