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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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30/05/2024

令意慾大減不敢親熱的驚嚇場面！如何克服陰影回復正常房事？生BB請醫生收窄陰道口令伴侶更爽？未必！哺乳期間不會懷孕係真？

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　　懷孕生子是不少新婚夫妻的必經階段，但原來生產過程，是不少準爸爸們的惡夢！見證孩子誕生的一刻，本是最幸福，卻變成爸爸人生最差經歷？生產完畢的女性，或在陪產過情中「受驚」的男士，之後有機會導致性慾大減，應如何解決？何時回復性生活才最理想？自然分娩和剖腹生子，對產後性事各有甚麼影響？坊間有說「哺乳期間不會再懷孕」是真？不少女性產後都選擇收窄陰道口，到底這會令伴侶更爽還是更痛？關於產後的性愛冷知識，即由專家解答！

 

 

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau

Editing／Crystal Kwok

 

 

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