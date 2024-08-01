今集講遲射！3個基本準則看高潮障礙：一個動作維持超過OO分鐘未射精要小心！哪些人會遲射精、不能射精？最差情況係點？糖尿病都有影響？

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不少男士也希望在床上表現得勇猛，認為愈持久愈好，但原來「過分持久」，也是性功能障礙之一！如果一動作維持30分鐘以上也沒有達到高潮未能射精就要小心！為何會出現性高潮障礙？食藥做手術都有影響？最嚴重情況係點？這種病患者要份外留神！此外，原來性高潮障礙也會出在女性身上，有無得解決？即聽專家分享！

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok







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