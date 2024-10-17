17/10/2024
性慾=食慾！怎樣才是性上癮？打羽毛球、沖凍水涼可減低性衝動？從飲食著手禁慾，先要戒五辛！恆常運動提升性慾兼改善性功能障礙！
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上集和大家探討過不同地方的性教育，今集便深入討論性慾！常說性慾就如食慾，但去到哪種程度才為之性上癮、性慾過盛？若真有需要，除了蠔、五辛，可以如何從飲食著手「禁慾」？大家最關注的打羽毛球、沖凍水涼，真的可以減低性衝動嗎？另一方面，想提升性慾、改善性功能障礙，原來也要靠運動！一星期做幾多次？邊類運動最Work？即聽專家分析！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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