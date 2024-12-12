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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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12/12/2024

跨男拆解性小眾迷思！被帶去「拗直治療」、教會驅邪超誇張？6成人支持同性婚姻！性小眾家人才是最缺乏支援？

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　　上集聽過Henry分享自己在性別過渡上的心路歷程，今集我們繼續深入了解，究竟在港性小眾正面對怎樣的挑戰？為何要提倡反歧視法和平等對待？原來香港民意過半數人支持性小眾？除了在社會上，性小眾在家中也遇到各種難題！被家人帶去「拗直治療」、要到教會驅邪？今集再次請來香港跨性別平權協會主席謝浩霖（Henry），和我們分享種種關於性小眾的迷思！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

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