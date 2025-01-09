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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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09/01/2025

性治療師分享案例！要求太太穿絲襪＝變態？面對伴侶出軌選擇「物質性報復」？學懂平衡關係中的吸力和定力最重要

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　　上集聽過古Sir教路如何重拾性福，今集就一起走進古Sir的治療室，看看現今夫妻普遍面對甚麼問題！為何很多人認為性愛只能做不能說？經過性治療後，有多少夫妻能夠復合？過往出軌大多「包二奶」，現今世代的出軌方式又有甚麼改變？如何在一段關係中平衡吸力、拉力和定力？事不宜遲，有請認可性治療師古錦榮先生解答大家！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 

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