藥物影響性福！傷風感冒藥減低性慾、抗高血壓藥影響勃起功能？快樂荷爾蒙多巴胺也和性慾有關？

加入最愛專欄 收藏文章

生病食藥是理所當然之事。但大家知道，藥物也有機會影響性福嗎？原來我們常常接觸的傷風感冒藥會影響性慾、抗高血壓藥更會影響勃起功能！精神科藥物像是抗抑鬱藥和血清素等，又會對我們性福有甚麼影響？原來快樂荷爾蒙多巴胺和性慾也有關？即聽專家分享！

Read more：

精神科專科醫生拆解早洩疑惑！小鳥醫生：1X%焦慮症患者有早洩！點解男性唔願睇醫生？單靠藥物治療可改善性功能？一件事提升床事滿足度

如何挑起女性性慾？40%女性表示性慾不夠旺盛！定期做一種運動、每天這時段性幻想性慾Up！專家推介3款提升性慾食物、補充劑！呢種維他命B令女性易有性高潮

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok







《說說心理話》成人亦會專注力不足？嘉賓分享中年確診過度活躍症+自閉症過程！► 即睇