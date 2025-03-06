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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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06/03/2025

全球男士長度排行榜！蘇丹世界最長達平均17.95cm超誇張？香港排第幾？增大手術或致變形未必Work？調查：9成女性不在意長度

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　　今集和大家分享男士最感興趣的話題：長度！原來世界最「長」來自蘇丹，長達17.95cm，那麼全球男性平均勃起長度又是多少？在142個國家當中，香港排第幾？最短竟然是泰國！女性點睇男士長度？是否愈長必定愈好？「那話兒」的增大手法層出不窮，但是否真的Work？即聽專家分享！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

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