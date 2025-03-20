20/03/2025
離婚官司可打足5年？法庭點處理？婚前協議有用嗎？私人律師：要先看2個條件！
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上集聽過Alfred和我們分享各種關於離婚的迷思，相信大家都想了解更多！常說「清官難審家庭事」，究竟在庭上，法官如何處理離婚案件？複雜的離婚官司，可打足4至5年？「婚前協議」又是甚麼一回事？是否簽過就必定要履行？事不宜遲，再次請來「家破人亡事務所」私人律師Alfred Ip拆解！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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