離婚官司可打足5年？法庭點處理？婚前協議有用嗎？私人律師：要先看2個條件！

加入最愛專欄 收藏文章

上集聽過Alfred和我們分享各種關於離婚的迷思，相信大家都想了解更多！常說「清官難審家庭事」，究竟在庭上，法官如何處理離婚案件？複雜的離婚官司，可打足4至5年？「婚前協議」又是甚麼一回事？是否簽過就必定要履行？事不宜遲，再次請來「家破人亡事務所」私人律師Alfred Ip拆解！

Read more：



私人律師拆解離婚迷思！離婚前要三思、父母≠夫妻關係？如何證明自身經濟狀況？婚外情並非唯一離婚原因



性治療師拆解疑惑：一年性生活少於X次就是無性夫妻！伴侶體態改變是主因？如何避免「交功課」？改善性生活靠這個環節

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇