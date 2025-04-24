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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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24/04/2025

女人最怕戴錯Bra！專家解構內衣迷思：點解決副乳、大細胸問題？1方法Check自己是否穿得正確！本地內衣品牌創辦人：10個女人9個都戴錯！

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　　「戴錯Bra」相信是不少女性一生中必會遇上的問題，究竟怎樣才算戴得正確？又應怎樣尋找適合自己的尺寸？今集，我們邀請了本地內衣品牌Sheer創辦人Lisa Cheng，和女士們由零開始，講解各種關於內衣的迷思！點解決副乳、大細胸問題？Sticky Bra使用方式都有講究？提胸膠紙、防走光膠水各適合甚麼場合？即跟Lisa學習！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 

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