女人最怕戴錯Bra！專家解構內衣迷思：點解決副乳、大細胸問題？1方法Check自己是否穿得正確！本地內衣品牌創辦人：10個女人9個都戴錯！

加入最愛專欄 收藏文章

「戴錯Bra」相信是不少女性一生中必會遇上的問題，究竟怎樣才算戴得正確？又應怎樣尋找適合自己的尺寸？今集，我們邀請了本地內衣品牌Sheer創辦人Lisa Cheng，和女士們由零開始，講解各種關於內衣的迷思！點解決副乳、大細胸問題？Sticky Bra使用方式都有講究？提胸膠紙、防走光膠水各適合甚麼場合？即跟Lisa學習！

Read more：

瑜伽特別篇（上）：簡易拉伸動作美胸兼美背，針對辦公室久坐、寒背圓肩！3款低難度瑜伽體式：牛面式、蝗蟲式、弓式，輕鬆提升體態！

瑜伽特別篇（下）：開髖拉伸動作增強大腿臀部肌肉！簡易瑜伽體式：青蛙式、鴿子式、橋式，改善下身靈活度

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok







【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票