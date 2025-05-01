內衣專家教揀「姊妹Size」！32B大一尺碼不是34B？罩杯隨圍帶數字也會增大？選購內褲緊記「VPL」！

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上集我們邀請了本地內衣品牌Sheer創辦人Lisa Cheng講解各種關於內衣的迷思，那麼該如何尋找適合自己的尺寸？內衣不合身又該怎麼辦？今集Lisa將會教我們分辨自己的「姊妹Size」！為何32B換34B是錯誤選擇？原來即使同Cup Size，32、34、36罩杯也會愈來愈大？選購內褲要緊記的「VPL」又是甚麼？即跟Lisa學習！

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok







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