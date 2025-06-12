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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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12/06/2025

情趣用品店趣事實錄！性愛上的完美主義者？「做在當下」最重要！如何將「性」帶入校園？

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　　上集聽過情趣用品店SALLYCOCO創辦人Vera的兩個難忘小故事，相信大家也意猶未盡！今集Vera將再和我們分享新書《解憂情趣店》中的另一趣事 —— 性愛上的完美主義客人！另一邊廂，身兼性教育工作者的Vera，面對不同年齡層的小朋友，又如何將「性」帶入校園？即聽Vera分享！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok  

 

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