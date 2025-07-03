性治療師拆解出軌心態！第三者＝自己攞嚟衰？婚外情不等於放棄家庭！甚麼是習慣性出軌？

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萬眾期待，一連兩集「男男女女 嘉點情趣」再次請來認可性治療師古Sir成為嘉賓，和我們分享輔導室內的各種心酸見聞！做第三者就是自己攞嚟衰？有婚外情，原來不等於要放棄家庭？為何會有習慣性出軌的心態？即聽古Sir分享！

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok







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