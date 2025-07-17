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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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17/07/2025

為何完事總是攰？公開男士後戲3大NG行為！女性事後容易出現憂鬱？後戲意慾與荷爾蒙有關？專家教「理想的後戲」要點

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　　早前和大家談及過前戲，今集就講後戲！曾有研究指出男性在床上後戲的3大NG行為，除了完事即瞓，還有甚麼？男性完事後特別容易攰，原來和催乳素有關？睪固酮多少都會影響後戲意慾！女性出現性交後憂鬱，又是怎樣一回事？究竟怎樣才是「理想的後戲」？即聽專家分享！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok 

 

 

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