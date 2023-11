收藏文章

2016年,爾冬升在第35屆香港電影金像獎頒發最佳電影獎時,引用了已故美國總統羅斯福的一句名言——「我們唯一要恐懼的就是恐懼本身。」(The only thing we have to fear is fear itself.)。恐懼而產生的焦慮、憂鬱、羞愧、絕望等感覺都讓我們下意識的往後退,生怕受到一點傷害,但是逃避就不累了嗎?

近日,有兩部電影在上映前,已引起了熱議,更在第 60 屆金馬獎斬獲多項提名。這兩部電影分別是《白日之下》和《年少日記》,前者被提名「最佳女主角」、「最佳男配角」、「最佳女配角」、「最佳美術設計」和「最佳造型設計」五個獎項;後者同是被提名五個獎項,分別是「最佳新導演」、「最佳原著劇本」、「最佳剪輯」、「最佳男配角」和「最佳劇情片」,分別在11月2日上映和11月16日上映。有趣的是,這兩部電影均由爾冬升監製,同時也被選為「香港亞洲電影節」的開幕電影。

《白日之下》

《白日之下》和《年少日記》的劇情均改編自真實的社會事件。《白》由簡君晉執導,余香凝、姜大衞、林保怡、梁仲恆、梁雍婷、周漢寧、胡楓、陳湛文、寶珮如及龔慈恩主演。電影以新聞工作者的角度出發,講述新聞社收到線報稱有殘疾院舍虐待院友,於是記者曉琪(余香凝飾)便潛入院舍,進行調查,在偵查過程得知院舍對於院友的一些非人道行為,包括虐待、性侵等,勾勒出殘疾人的痛苦、傳媒工作者的矛盾、社會的不公、制度的漏洞,以及人心的荒涼。

電影中所出現的橋段並非虛構,而是出自多篇社會新聞,包括2014年的「康橋之家院長兼社工涉嫌與智障女非法性交事件」、2015年「劍橋護老院長者遭脫光至全裸或半裸露天沖涼事件」、2016年「國寶之家殘疾院舍燒賣烚菜送飯事件」和2019年「康橋之家8個月內6名院友離奇死亡事件」,其直白的電影命名直控社會的荒誕——在白日之下,竟然還有一些看似荒謬卻真真實實的事件發生在身旁。

《年少日記》

另一部電影《年少日記》則由卓亦謙執導,盧鎮業、鄭中基、陳漢娜、韋羅莎、黃梓樂、何珀廉、戴玉麒、歸綽嶢主演。電影聚焦在青少年學生的自殺事件上,揭開原生家庭的傷痛。故事訴說在中學任職的鄭老師(盧鎮業飾)在學校發現了一封遺書,這封遺書讓他回想起過去充滿傷痛與遺憾的童年,因此,他決定尋找企圖輕生的同學,嘗試阻止悲劇發生。導演也曾親歷身邊朋友的輕生,讓他感概到原來這些事情可以與我們那麼的近。看著新聞報道的輕生者,只見年齡愈漸年輕化,被記錄下的數字亦不斷創下歷史新高,讓人看得心痛。這個社會每天都有很多事發生,忙碌之下,我們或許早已無暇兼顧其他事,但有時並非要一下子就去解決這些難題,或許只需要一點諒解、一點關心和一點陪伴,就已經很好了。

電影的種類有很多種,但不論是哪一種,都在講一個故事,而碰巧的是,大多人都很喜歡聽故事。不過這兩部電影的故事未必是那麼天清氣爽,反而有那麼點烏云密布,直白的敘事、簡潔卻入人心的對白讓人直視恐懼與絕望。但就如爾冬升所說,只要有一點啟發,哪怕一點都好,就足夠了!







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」,助你實現健康好人生!► 立即訂閱