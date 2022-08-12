加入最愛專欄 收藏文章

中環新世界大廈JOYCE於8月底結業消息震驚本地時裝界，因為這家店在新世界屹立了超過二十年，不單是JOYCE的旗艦店，更是中環購物區一個地標，也是香港時裝人的一個集體回憶。雖然金鐘太古廣場將會開設另一家旗艦店，以彌補港島區門市空缺，但受疫情及各種營商環境影響，JOYCE零售業務不斷萎縮已經是不爭事實，而且早在疫情發生前已經醞釀，當時我亦曾經在文章預言JOYCE會步Barneys New York後塵。老實說，沒有人想JOYCE從此消失，因為她是時裝女王兼創辦人Joyce Ma的心血，也是我們的集體回憶，不過其實我們心裏有數，現在的JOYCE，只不過是吳光正家族運用財力去撐住的一盤蝕本生意，目的就是為了家族面子，讓自己從Joyce Ma手上收購回來的JOYCE不會死在自己手中。

在較早前的一連串高層人士變動與及減薪方案，其實都是連卡佛載思集團試圖用各種手段減低虧損程度，以及引入新管理層重整營運方針，但成效看來不似預期，熟悉內地及亞太區市場的新行政總裁Blondie Tsang和她的團隊，似乎仍未能夠幫JOYCE走出困窘。問題癥結，我相信是時機〝timing〞，如果當年JOYCE是因為跟不上潮流步伐而被商業社會淘汰，才導致落入吳光正手上，今天的JOYCE明明已經跟著街頭潮流步而變得商業化，但依然落得如此下場，是否意味著很多人已經厭倦了那些街頭時尚，想尋回有內涵和靈魂的時裝？當那些著名網店都已經取得市場佔有率，成功俘虜消費者的心，像JOYCE這些售賣名牌的實體店還有甚麼優勢和selling point呢？售賣他們都有的東西，真的是一個出路？抑或是自尋死路？

實體店的意義，就是能夠讓消費者近距離接觸每一件名牌衣服的手感與造工，去感受其氛圍和提升個人品味，那些We11done、Off-White和AMI放在JOYCE，也只會是糟蹋了JOYCE這個寶號。事到如今，既然JOYCE已經「nothing to lose」，何不置之死地而後生，將Joyce Ma當年掌舵的JOYCE重現在大家眼前，用真正品味召喚對時裝已失去感覺的一群顧客，雖然這樣要再開枝散葉已經是不可能，但至少可以令JOYCE光宗耀祖，仍可以被時裝人敬重，有尊嚴地延續下去。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動