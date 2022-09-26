加入最愛專欄 收藏文章

全球受到高通脹影響，加上美國經濟步入衰退期，以及歐洲能源危機和俄烏戰事，在種種陰霾下，相信所有個體戶以至大企業都無一倖免，收入及盈利必定受到重創。不知是否這個原因，就連著名網紅Bryanboy似乎也受到波及要面對現實作出妥協。據外媒報導，他剛剛接受了時裝雜誌《The Perfect Magazine》的委任，擔任雜誌主編一職。這個消息對於一般平常人來說其實不值得驚訝，但主角是Bryanboy，則有點令我感到意外。

2004年開始寫blog的Bryanboy，是行內第一代時尚博主，亦即是今日的KOL，他比Susie Lau、Elin Kling和Rumi Neely更早出道。在時裝界稱得上是KOL始祖，他在業界打滾多年，固然擁有相當高知名度，同時也賺到盤滿缽滿。2010年，他已經吹噓自己年收入10萬美元，單單是2013年曼谷Siam Center邀請他擔任重新開幕剪綵儀式嘉賓，酬金便高達4萬美元，加上其他廣告費，有傳他高峰期的年收入高達100萬美元以上，雖然相比Chiara Ferragni的1千萬歐元年收仍有差距，但Bryanboy的掘金能力是不容置疑。但賺錢能力這麼強的他，今日竟然走去當上雜誌主編，而且是一本剛剛在去年4月才出版的新季刊雜誌。不過最令人費解的是，《WWD》於2014年披露他曾經拒絕某著名雜誌以6位數薪酬邀請擔任主編，今日究竟是甚麼原因令他改變初衷，打倒昨天的我？

其實從過去幾年歐美KOL文化演變中看到一點端倪，大眾和各大品牌似乎對這班曾經紅透半邊天的KOL感到厭倦，不只是Bryanboy，像Miroslava Duma、Tevi Gevinson、Rumi Neely和Elin Kling的曝光率和人氣都大不如前，唯一仍站得住腳的似乎只有Chiara Ferragni，已貴為成功女企業家的她，於去年被Tod’s邀請加入董事局及共同推出全新企劃。而Bryanboy近年也只不過是繼續出席品牌活動和時裝周，不時在IG炫富而已，其掘金能力明顯比以前遜色，或許他已經意識到今時不同往日，加上自己不是做企業家的材料，能夠有一個待遇不錯又有固定收入的主編職位，總比依靠一個步向衰落的KOL市場穩定得多。要知道KOL只能依賴品牌廣告費生存，全球經濟不景氣，品牌銷售額及營利下跌，再知名度高的KOL，其廣告收入固然亦直接受到影響。全球經濟大衰退已經是不爭事實，現在就連Bryanboy都要找份正職工作，或者這正好給其他不務正業的KOL發出一個警號吧。







【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看