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要數近兩年在時裝界贏得一致好評的時裝品牌，Schiaparelli必定位列榜首，由各大時裝媒體以至網民評價，幾乎沒有一個負評。亦因為得到Adele、Beyoncé、Cardi B、Gigi Hadid和Emma Watson等名人明星青睞，甚至連Balmain創作總監Olivier Rousteing都成為他們粉絲，Schiaparelli理所當然被時裝人看高一線，所以在巴黎時裝周，都會不時看到Schiaparelli在街拍的蹤影。Schiaparelli之所以有今日成功，固然要歸功設計師Daniel Roseberry那天馬行空創意，而他們品牌現在的市場定位和經營策略，其實亦配合得天衣無縫。



由2006年至今，相信沒有人會想到Tod’s老闆收購回來的法國老牌Schiaparelli能夠起死回生，因為他一直將品牌閒置，是直到2013年才邀請Christian Lacroix操刀首個回歸時裝界高訂系列，之後由籍籍無名的Marco Zanini和Bertrand Guyon掌舵品牌，但可惜從來都沒有得到業界關注，重啟後的Schiaparelli就好像從來沒有回歸過。直到2019年Daniel Roseberry上任，初時他還在摸索階段的設計都沒有太大驚喜，轉捩點是2020年秋冬成衣系列才開始，而接下來的2021年春夏系列便真正引爆人氣，之後的系列更充分展現其天馬行空創意，成功拿捏Schiaparelli的歷史精髓並將其形象化成一個屬於今日Schiaparelli的獨有標誌。



當一個品牌可以成功跑出，身為品牌高層的人都會計算成本效益，要在最短時間內將品牌零售業務擴充，推出更多商業化產品設計，務求令品牌銷售額以倍數增長，這都是時裝界的一貫做法。不過Tod’s老闆Diego Della Valle卻出奇地沒有這樣做，而2014年上任的品牌總裁Delphine Bellini，雖然過往只效力過Leonard和Jean-Charles de Castelbajac，也沒有甚麼功績可言，但我頗欣賞這位女總裁的膽識，因為反傳統已經需要膽量，明明是有本錢可以擴充零售點，卻偏偏只在獨家網店發售，門店亦只得一間巴黎Place Vendôme總壇，這變相會拖慢品牌生意增長步伐。不過這位總裁卻淡然地說：「我們要小心前進，不想太急進，不想走得太快和太遠，我們要尊重這家時裝屋和她的價值。」他們的部署跟OTB集團急速擴張Maison Margiela和旗下品牌零售業務的做法顯然是消極得多，有人可能會認為Schiaparelli過於保守，會失去賺大錢的黃金時間，但作為一間有百年歷史的法國老牌時裝屋，要成功改革就只看眼前利益？在瘋狂榨乾設計師和用盡人氣後再找另一設計師補上？莫非這種永無止境再生輪迴就是時裝界的所謂「創新求變」？



Schiaparelli絕對是置諸死地而後生，因為他們既自我限制零售點，其服飾定價亦相當昂貴，一條頸鏈索價2000到4000歐元，一件外套要5000歐元，最貴一件更索價18500歐元，而一件大褸則7000歐元起跳，這種「吊高嚟賣」做法隨時會一屍兩命，不過當CELINE一件純色雙面羊絨hoodie都夠膽標價3萬5千港元，相比之下有設計細節的Schiaparelli服飾立時變得平易近人。但對比起CELINE或Dior那陣濃烈商業味，Schiaparelli散發出的藝術格調卻可以變得高不可攀，層次高下立見。真正高級法國時裝理應就是這樣，不是工廠式量產，不是賣弄庸俗潮流，Daniel Roseberry的Schiaparelli，正好讓被街頭潮流文化蠶食的我們去反思何謂時裝設計！







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