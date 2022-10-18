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29年前，超模Naomi Campbell在Vivienne Westwood時裝騷摔了一跤成為了經典一幕，而那對九吋高的platform鞋子，亦自此被標籤為時裝設計的一個污點，令外界開始用有色眼鏡看待某些所謂前衛的創意設計，而這些設計的共通點，往往都是違反自然定律和人體構造，既沒有考慮到穿著者會否感到舒適，甚至會令穿著者出現尷尬場面和意外，而最常見的意外，當然是模特兒在時裝騷摔跤的無數案例。但要數最嚴重一次，非Valentino於早前舉行的2023春夏時裝騷莫屬。

雖然官方視頻經過剪輯後大家只會看到最美一面，但紙又怎可能包得住火，很多在場觀眾當刻已經忍不住要將這場慘劇公諸於世，包括美國著名網紅Aimee Song。在這場時裝騷，有多位模特兒摔倒，站立不穩，甚至因為帶扣鬆脫而甩掉鞋子，有黑人模特兒甚至忍不住要脫掉鞋子，罪魁禍首當然又是那些高跟鞋。整場時裝騷簡直慘不忍睹，再加上有數名模特兒走錯位，令業界人士質疑一個國際大品牌的時裝騷怎可能出現如此低級錯誤。因為輿論壓力Valentino發言人亦出來澄清，解釋是因為今次找來很多沒有行時裝騷經驗的素人，而她們在綵排後沒有接納品牌建議鞋款，自行挑選走路較難的高跟鞋款式。但這個官方回應，我認為是侮辱大家智慧，因為稍為有常識的圈內人，都知道模特兒在時裝騷穿那一套衣服和配搭甚麼服飾必定由設計師團隊安排，就算是超模都不會異議，因為既是行規亦代表對設計師團隊的尊重，更何況是巴黎時裝周國際品牌大騷，試問素人或一些剛簽約入行talent模特兒又怎可能有挑選服飾的話事權。

其實今年7月巴黎高訂時裝周，Balenciaga時裝騷亦出了現尷尬一幕，最後出場的一名模特兒因為被傘裙內多層薄紗絆倒再加上高跟鞋阻礙及通道狹窄而寸步難行。一直以來很多人都認為模特兒工作簡單又容易賺錢，但背後及鏡頭前這些不為人道的對待卻往往被忽略，最廣為人知的便是業界常用的零碼模特兒，雖然LVMH和Kering兩大奢侈品集團於五年前宣稱禁用零碼模特兒，但至今情況依然沒有改變，很多女模就是為了新迎合品牌與及那些違反正常女性身體比例的零碼服裝而節食。而女模因為高跟鞋而在時裝騷摔倒的情況亦一直存在，因為設計師們都只從創作角度看，為了突破而不斷「改良」傳統高跟鞋高度與設計，卻忽略了高跟鞋應有平衡性及舒適度，才換來一幕又一幕叫人膽戰心驚的意外場面。回想昔日Christian Dior、CoCo Chanel和Hubert de Givenchy的設計都是為「人」而設計，再看今日設計師的作品，似乎只是用來滿足「自己」而已。







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