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最近香港政府不斷強調正積極和內地研究通關，對於從事零售餐飲業的商人和要時常往返內地的人來說當然是喜事，他們望穿秋水都是期待這日來臨。而一直以來，本地商界和政府都認為只要恢復自由行，香港經濟就可以「動」起來「活」起來，市道重拾昔日暢旺。但事隔3年人面全非，今日我們香港仍有條件去「動」起來嗎？國內同胞仍會像以前這麼渴求來港消費嗎？

據內地海口海關最新發佈數據顯示，海南離島免稅購物金額於12月13至19日已經連續7天超過1億元人民幣，雖然由今年1月至11月在總銷售額和旅客人次比去年減少，但明顯隨著內地疫情防控開始逐步放寬，海南島免稅購物金額已經回復增長水平，而最重要是海南島免稅政策落實至11年，幾乎每年都持續高速增長。

眾所周知香港唯一優勢就是稅制，能夠吸引成千上萬自由行就是因為在香港買所有東西都是免稅，尤其是最受他們歡迎的名牌貨，當年國際大品牌願意花數百萬元租金進駐羅素街和廣東道開旗艦店，就是因為受惠於自由行帶來的經濟效益。但今日的羅素街和廣東道變成怎樣，大家都有目共睹，品牌旗艦店相繼關門大吉，高昂租金和失去自由行效應固然是致命傷，但匯率波動及外幣貶值因素，亦間接令本地名店貨品的價格競爭失去昔日優勢。

然而隨著海南島免稅零售發展愈趨成熟，加上購物體驗及交通配套完善，其實亦直接打擊自由行來港消費意欲。今年10月，中免集團旗下的cdf海口國際免稅城在海口正式開幕，不但落本聘請法國最大建築事務所VP負責建築和設計，其建築面積更多達28萬平方米，號稱現時全球最大單體免稅店，Gucci、Prada、Miu Miu、Bottega Veneta、Saint Laurent、Cartier和Van Cleef & Arpels等名店已相繼進駐。中免集團旗下另一位於海南三亞的三亞國際免稅城更早已打響名堂，名店數量絕對可以媲美香港的IFC和海港城。而最重要是現時海南島的免稅店已經多達12家，加上各式各樣的折扣優惠和快閃活動，所以吸引不少內地客到海南島渡假兼順便瘋狂購物，像三亞國際免稅城各大名店門外便時常出現長長人龍，熱賣貨品被搶購一空已成為常態。據路透報導指，LVMH更計劃在三亞國際免稅城開設首間Louis Vuitton免稅店，若消息屬實，其號召力必定吸引更多內地客到海南島消費。香港太古地產在10月更宣佈與中免集團合作，將在三亞國際免稅城第三期用地興建佔地20萬平方米的三亞里，三亞市更正積極拉攏北京華聯旗下王牌SKP和近年在國內人氣極高的華潤萬象城，期望將三亞升級成一個高檔免稅商圈。

面對海南島來勢洶洶的免稅零售發展，還有深圳的夾攻，我們香港這個所謂購物天堂仍是天堂嗎？一句通關就可以令香港「動」起來？







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