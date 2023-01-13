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LVMH和Kering是全球最大的兩間奢侈品集團，旗下坐擁業界最受歡迎的時裝品牌，而這兩間大企業的一舉一動，都直接影響整個時裝界的運作模式與生態發展。企業式管理的確是可以壯大一個品牌的規模，但往往亦會因為過於追求數字化及急速增長而失去人性化，令品牌走上不歸路。早前Gucci創作總監Alessandro Michele離職一事轟動業界，其導火線就是被高層要求增強品牌產品的設計力度來提高人氣度與營業額，最終因為不能達標而分手收場。面對著愈來愈苛索和見錢開眼的奢侈品企業，今日的設計師在選擇前途發展與獨立自主之間，他們在這個現實世界似乎也難以逃出大企業的魔掌。

雖然業界一直以來都稱呼LVMH老闆Bernard Arnault為時裝大鱷，很多人都被其野心和處事作風所懾服，但LVMH從不刻薄員工，他們的待遇在行內數一數二，相比起Kering，LVMH的管理有人性得多。在過往歷史，LVMH唯一一次所謂黑歷史就是當年解僱了Dior創作總監John Galliano，導致Galliano要控告LVMH無理解僱但最終敗訴，而當年業界都清楚Galliano是因為反猶太人言論及酗酒問題遭解僱，LVMH的做法也是合情合理。此事發生至今，都沒有設計師因為和LVMH分手而鬧不快。但LVMH競爭對手Kering就沒有這個福氣，曾經在Kering集團工作的設計師，十個有八個都會和Kering翻臉收場。

最經典莫過Tom Ford當年令Gucci鹹魚翻生，從瀕臨破產到令Gucci轉虧為盈，但過橋抽板的PPR（Kering前身）老闆François-Henri Pinault卻覺得Tom Ford飛上枝頭而變得太自我，加上認為他缺乏企業管理經驗和離地，最後因為不願意放權而導致關係缺裂，而經歷過抑鬱和憤怒的Tom Ford曾坦然花了10年時候才能夠釋懷。Balenciaga功臣Nicolas Ghesquière當年因為感到不被Kering高層尊重，心灰意冷下憤而離開，之後卻因為一篇雜誌訪問而遭到Kering控告違反曾簽署的保密責任條款，雖然雙方最終庭外和解，但行內人已經對Kering的管理及處事手法有所保留。之後去到Saint Laurent前創作總監Hedi Slimane，當年他就因為續約條款談不攏而分手，其後為追討Kering的薪金欠款而告上法庭，法院最終判Hedi勝訴，Kering不但要賠償1300萬美元欠薪給Hedi，其實在行內也輸掉聲譽。之後Stella McCartney從Kering手上回購自己品牌再轉投跟LVMH合作，以及Daniel Lee火速離開Bottega Veneta一事上，雖然彼此看似好來好去，但明眼人都知道對設計師而言，Kering並不是一個講求建立關係的大家庭，相比起LVMH，Kering的一切更建基於利益之上。既然Alessandro Michele都可以受到這樣對待，Balenciaga的Demna Gvasalia將會淪為下一個犧牲品也應該不久矣。







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