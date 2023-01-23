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自從Virgil Abloh離世後，時裝界都一直關注誰會接任Louis Vuitton男裝創作總監一職，或許因為Virgil Abloh生前的LV男裝在市場取得驕人成績，Louis Vuitton對於繼任人選就更加謹慎，所以至今已經一年有多，但遲遲都未有消息公佈。不過就在昨晚新男裝系列發佈前夕的一個星期，Louis Vuitton向外公佈這個新系列是跟美國街頭服裝品牌KidSuper主理人Colm Dillane共同創作，這個消息當然令不少行內人都在猜測Colm Dillane會否就是真命天子，因為KidSuper的設計和Virgil Abloh的LV男裝風格又確實有點相似，而Colm Dillane本身是一名畫家，相信其充滿色彩的畫作圖案設計，正是被Louis Vuitton看上的最大原因。

這個2023秋冬系列在昨晚終於登場，雖說是共同創作，但其實整個系列依然由LV男裝設計團隊主導，Colm Dillane只負責圖案及部分服裝設計。整體而言是交足功課，與Virgil Abloh生前的LV創作毫無違和感，而那些patchwork人像monogram圖案、水果圖案和抽象油畫設計，一看就知道必定會大賣。就個人而言，我是頗欣賞Colm Dillane的藝術畫作，亦覺得他甚有條件成為Virgil Abloh接任人，因為LV男裝之所以大受歡迎，正因為消費者都被那些eye catching設計吸引，LV的monogram固然是賣點，但容易辨認的誇張設計也正是被追捧原因之一。有人認為今次合作Louis Vuitton是想試水溫，看看外界反應再作決定是否由Colm Dillane掌舵，但銷售數字才是真正反映到Colm Dillane成績，即是要等到今年秋季下旬才會有數字看到，LV會如此保守等這麼久才作出定案？

LVMH處事作風一向果斷，如果認定Colm Dillane是最合適人選，又何須拖拖拉拉要通過測試。若要提拔內部團隊設計師接任，亦無須等到今日。莫非Louis Vuitton想倣效Jean Paul Gaultier，每季邀請不同設計師合作去製造話題？抑或Louis Vuitton已經有心儀人選，只不過是仍在談判和遊說中，而那個人，正正就是曾經痛斥Virgil Abloh抄襲其設計，鼎鼎大名安特惠普六君子之一的Walter Van Beirendonck，雖然他已年屆65歲，但性格和設計依然有火，絕不比年輕一代遜色，當其門生Raf Simons都要結束個人品牌，而Walter Van Beirendonck的品牌依然屹立不倒，這老人家實力的確不容小覷。若真的成事，這肯定將會是時裝界大事，但問題是以Walter Van Beirendonck的性格，他會甘願被大財團操控嗎？







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