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時裝新貴Daniel Lee入主Burberry後首個成衣系列終於在早前時裝周亮相，處女作雖未至於一鳴驚人，不過亦未至令人失望，整個系列有某些設計，例如全新的Burberry tartan格子圖案和毛毛鞋，都可以預測必定大受歡迎。至於零售價，如果熟悉Daniel Lee過往Bottega Veneta產品的人，應該都知道他的設計並不便宜，所以Burberry的價格定位肯定都是屬於歐洲奢侈品級數。而答案在他們的訂貨會已經揭盅，一如所料，Burberry價格定位的確與Bottega Veneta相若，不過最令人瞠目結舌，是竟然有一條Burberry連身裙索價接近14萬港元，而這條白色裙子只是一條印上藍色大騎士圖案，怎樣看都看不出14萬元的價值所在。

資訊是輾轉從一位時裝店買手口中得知，另外一名有出席訂貨會的國內VVIP於小紅書亦透露此裙子索價要12萬人民幣，雖然可以引證這售價的真確性，不過為了查證這裙子的成本價為何這麼驚人，我亦親自聯絡了品牌公關，可惜至今他們香港區採購部仍沒有相關物料及製作資料可提供，我便唯有以多年來對高級時裝的認知去作出分析。首先，十多萬元一件名牌ready to wear並不罕見，但通常只會出現在一些重手工的服裝上，例如有大量繡花、珠片、水晶石和羽毛，另外就是採用貴價動物毛皮如皮草、蛇皮或鱷魚皮製成的衣服，又或者是頂級男裝品牌Ermenegildo Zegna一套Bespoke西裝才有本事收取這個價。而這條Burberry騎士圖案裙子，剪裁既普通，亦沒有任何重手工細節，唯一肉眼可看到的細節只有局部銀色繡花車線位於圖案上，而且亦沒有任何動物毛皮，就算是一般名牌用上最頂級布料Vicuña小羊駝毛或蓮花絲製成的服裝，也不用這麼昂貴。另外這只是成衣系列，就算不大量生產也至少有過百件，所以絕對不會是高級訂製全人手縫製的規格，更不可能是人手絲網印製圖案。綜合而言，那接近14萬港元的初步定價是完全超出常理。

其實從各方面看，Daniel Lee已經很明顯是想將Bottega Veneta的formula複製在Burberry身上，將Burberry市場定位再提高，而除了形象包裝，推高零售價都是業界一種很常見營銷手法。但這做法同時亦相當危險，Daniel Lee之前主理的BV就是一個好例子，雖然BV因為手袋及鞋履產品受追捧而灸手可熱，但他們的服裝卻因為定價過高，再加上設計普通而影響銷售，繼而觸發與開雲集團對品牌發展的矛盾亦導致雙方分手收場。另外Burberry雖然是百年老牌，但他始終來自英國，在消費者眼中，他的零售價和級數是否與法國及意大利品牌看齊，都是一個足以影響其往後發展的關鍵因素。進取是好事，但只是一條普通不過的裙子竟敢索價14萬元，Daniel Lee和Burberry會否高估了自己，也高估了消費者。







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