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正所謂「來得快，完得快」，曾經在時尚圈一夜爆紅的Off-White，隨著主理人Virgil Abloh去世後，人氣亦開始急轉直下，是事有湊巧，抑或消費者對Off-White本身的街頭服飾設計已失去興趣，相信在未來一兩年會有更明確市場反映。但從去年8月到今年3月，北京、上海、成都和西安已經先後有五間Off-White專門店結業，而中國一直是Off-White重要市場，這一連串結業，看來已經反映出內地消費者對Off-White熱情減退，再加上過度擴張零售業務，令市場吃不消而導致消化不良。但如果從Off-White敗走中國市場角度再深入探討街頭潮流趨勢，其實已經看到街頭潮流走下坡的一些端倪。

早在2018年，不少時裝買手都指出Vetements服飾銷售持續下滑，當時時尚圈都議論紛紛，很多業界人士一致認為Vetements已經人氣不再，而隨著Demna Gvasalia不再掌舵Vetements，以及品牌改名為VTMNTS，意圖想以全新姿態示人，反而更曝露出其弱勢。去年11月Alessandro Michele和Gucci宣布分手，導火線都是因為銷售額下滑所致。而去年Balenciaga因為廣告爭議事件被轟，歐美銷售額亦出現下跌，反而表現出色的高訂設計卻搶去不少人氣，雖然現時Balenciaga的成衣零售業務未像Off-White出現大幅波動，但從近年街拍曝光率下跌，看來消費者口味取向已經有所轉變，相信Balenciaga的成衣零售終有一日也會是同一命運。另外如果細心留意，他們都有一個共通點就是曾經一夜爆紅，在街拍的曝光率相當高，但他們那些千篇一律設計同時亦被很多時裝人批評為沒有品味和內涵。

相反，因為Bottega Veneta冒起的Daniel Lee、Jacquemus、Lemaire、Jil Sander、Marni和Maison Margiela這些以簡約時尚設計取勝的品牌卻漸漸贏得年輕消費者關注，當中John Galliano主理的Maison Margiela在內地更大受歡迎，他們主線及副線MM6合共已經開了18間專門店。John Galliano在時裝界有鬼才設計師之稱，他的設計功力和創作力是眾所周知，而時尚圈對Daniel Lee、Simon Porte Jacquemus和Christophe Lemaire這班設計的評價亦相當高，再加上Yohji Yamamoto、Sacai和Thom Browne這些神級品牌在市場仍佔有相當份量，此消彼長下，將廉價街頭服包裝成貴價時裝出售的所謂潮牌亦終於露出破綻，有比較先知道優劣，經歷過一段日子，消費者似乎終於學懂怎樣將金錢花得更有價值，去買一件更有質量的名牌衣服。但一雞死一雞鳴，當大家以為VTMNTS在垂危之際，又出現另一被熱捧的街頭潮牌WE11DONE，這就是我們的時裝界，一個不折不扣喜歡貪新忘舊的鬼地方。







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