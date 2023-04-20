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Prada近幾年勢頭強勁，去年銷售及利潤收益更打破有史以來紀錄，當然股價亦持續向上，被大行一致看好。而我之前也寫過有關Prada不斷提高零售價並且已經和LV看齊的文章，都是跟Prada的強勢人氣息息相關。當一位明星或一個品牌有叫座能力，自然可以呼風喚雨，將自己打造成國際級數，而現在的Prada藉著其三角嘜logo就好像已經變成了會生金蛋的雞，號召力如同LV的monogram。雖然Prada靈魂人物之一的Patrizio Bertelli已經退位並委任了新任CEO，但他的野心又怎會因為退居幕後而消失，又怎會甘心一手湊大的Prada於此上步。

據知在早前他就先後突擊到上海及香港巡視業務，其實已經有新CEO，這事大可由CEO去處理，但他仍親自操刀，就可見得他確實是一名不折不扣的控制狂。雖然Prada現在勢強，不過Patrizio Bertelli似乎仍未滿足，聞說Prada Group有計劃結束所有outlet零售業務，主攻正價貨零售。很多品牌開設outlet都是因為既可彌補正價貨品銷售利潤不足，亦可以消除存貨減低存倉成本，但如果主角是銷售及利潤都破紀錄的Prada，他們要結束outlet業務的唯一理由相信只有一個，就是要進一步抬高自己身價，務求要與Chanel、Hermès、Louis Vuitton和Dior平起平坐，成為另一個超級品牌，而要成為超級品牌的門檻，當然要夠「貴」，以及不能夠有outlet做cheap自己。所以很多大牌子像Hermès和Louis Vuitton，寧願燒毀過季存貨也不會拿出來賤賣，Hermès偶爾也會有一些開放給公眾的private sale，LV也會以一個很低折扣予員工購買過季貨，但Chanel就從來不會有任何private sale或staff sale。再者現時Prada在全球只有約30間outlet，相比起專門店數量，其利潤只佔集團收益一少部分，對不缺錢的Prada Group而言，結束outlet業務既可省卻營運成本，亦可以提升專門店貨品身價，何樂而不為。

無獨有偶，Patrizio Bertelli聘請回來的兩位新行政總裁Gianfranco D'Attis和Andrea Guerra（前者負責Prada品牌，後者負責Prada Group）都是來自LVMH，相信也是精心安排，為躋身超級品牌而鋪路。不過襄王有意，也要神女有心，Patrizio Bertelli認為Prada可以躋身超級品牌行列，都要得到消費者認同。當大眾都開始質疑Prada的零售價已偏離合理價值，他們這個如意算盤真的可以打得響嗎？

對品牌而言，開outlet清倉存貨絕對是利多於弊，但對超級品牌來說是做cheap自己形象，所以Chanel、Hermès和Louis Vuitton都堅持不做outlet生意。







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