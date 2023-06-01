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兩年前我寫過一篇有關深圳崛起而香港則被邊緣化的文章，兩年後今日，疫情過後社會復常，但香港還要四處去搶人才，身為香港人理應不要妄自菲薄，不過現實擺在眼前，香港已經失去昔日光環，就以時尚行業為例，其落差就更明顯。一個星期前，超級品牌Chanel宣布將於11月在深圳舉行2024早春度假系列，雖然只是將LA時裝騷複製，不過Chanel所搞的時裝騷都必定是盛事，何況Chanel上一次在內地舉行時裝騷已經是六年前的事，而今次是繼上海、北京和成都之後，Chanel第四度在內地搞大型時裝騷，而選擇在國內GDP排名第三的深圳舉行，可見Chanel有多重視這個GDP增長速度領先全國的城市。

還記得2019年7月Chanel宣布在啟德郵輪碼頭舉行2020早春時裝騷，當時業界都引頸以待，因為自2006年Chanel在邵氏影城舉行過一場高級訂製時裝騷後，他們在香港都沒有再辦過時裝騷。但因為當時的社會運動，Chanel決定取消並表示押後至適當時候才舉辦。三年後今日社會復常，中港全面通關，口罩令和入境撿疫措施亦已經取消，不過Chanel卻沒有履行當日承諾，反而選擇跟香港只有一河之隔的深圳舉行時裝騷，你叫香港顏面何存？

其實早於2018年深圳GDP已經首度超越香港，今日彼此差距更不在話下，亦因為深圳經濟蓬勃，今日深圳已經名店林立，講得出的名牌都在深圳開店。而Louis Vuitton於2021年更選擇在深圳舉辦年度大展，Cartier、Dior、Bvlgari和Van Cleef & Arpels亦先後在深圳舉辦過大型活動，香港的冷清和熱鬧的深圳形成強烈對比。

今年4月彭博就引述消息人士報導LVMH正計劃將香港亞太總部遷到上海，而事實上有很多品牌亦已經將亞太總部撤出香港，採購方面重任亦由內地團隊負責。當一間Chanel杭州專門店全年營業額都可以高達18億人民幣，他們有這些商業決定都是理所當然，香港被各大品牌邊緣化也是我們意料之內，只係冇諗過，原來香港真係可以衰得咁徹底。







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