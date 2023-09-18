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開雲集團最近動作頻繁，除了整頓管理層，更頻頻進行收購，繼以20億美元收購英國頂級香水品牌Creed，於7月再以17億歐元收購Valentino 30%股權，然後在今個月再豪擲70億美元增持美國三大經理人公司Creative Artists Agency餘下大部分股權。而旗下品牌亦進行大清洗，繼Bottega Veneta委任了新創作總監Matthieu Blazy，然後到旗艦品牌Gucci也換走了Alessandro Michele，以為開雲集團一切大局以定，殊不知變動陸續有來，今次主角終於輪到一向風平浪靜的Alexander McQueen，連效力了12年的創意總監Sarah Burton都宣布離開品牌。

消息令業界頗震驚，因為Sarah Burton早於1996年已經跟隨Alexander McQueen工作，之後一直效力未曾離開過，在McQueen去世後更火速被開雲集團欽點成為繼任人。多年來Sarah Burton都不負所望，能夠將品牌設計保持穩定水平，同時不失McQueen原有剪裁 風格，雖然是變得商業化，但她在任時期的年銷額都有相當增幅，在商業角度以及美學層面看，她都沒有「做衰」成個品牌。暫時沒有消息透露有關Sarah Burton是甚麼原因離職，但她在這個敏感時候離開品牌，難免會令人揣測開雲集團是否也要一併改革Alexander McQueen，將他變成另一個Balenciaga，更符合潮流及年輕化市場的一個潮流品牌，所以不再與Sarah Burton續約。沒有人知道Alexander McQueen將會變成怎樣，但可以肯定是不會走回頭路，重塑McQueen昔日那種不迎合現今街頭潮流的avant-garde風格。

現在開雲集團處境的確充滿挑戰性，Gucci新創作總監Sabato De Sarno處女作於今個月20日才正式發表，前景未明，Matthieu Blazy的Bottega Veneta在去年已經登場，但未見在市場引起搶購潮，而現在Alexander McQueen又將會迎來新創作總監，品牌業務存在不確定性，加上開雲在今年已經斥資8百多億港元進行收購，若以上三個品牌未能帶來盈利，或許會對集團造成現金流影響。雖然商業世界風雲變，做生意要與時並進是王道，但開雲集團未免過於進取，接二連三改革與提高產品價格，就是為了追求一年比一年多的盈利增長，正所謂來得快去得快，貪字得個貧，到頭來兩邊不是人，原來白忙一場。

Alexander McQueen在Sarah Burton掌舵下都算見得人，在內地分店亦不斷擴張。如果開雲是因為想改革品牌而與她分手，下任接班人真的可以突破她的成績，為集團貢獻更多盈利嗎？







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