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世界兩大奢侈品集團LVMH和Kering坐擁多個時裝品牌，而每個品牌的每一位設計師都身負重任，因為除了要替老闆賺錢之外，亦要肩負起引領潮流的角色。正如Balenciaga的Demna Gvasalia，儘管其設計風格備受爭議，但他開創的ugly fashion潮流卻風靡全球年輕人，徹底顛覆了時尚產業的審美標準，而Gucci前創作總監Alessandro Michele的設計亦曾經顛覆時裝界。隨著Gucci新舵手Sabato de Sarno上場，Gucci回歸時尚簡約，業界評價亦頗正面，而同屬Kering旗下的Alexander McQueen，其新主帥Seán McGirr在剛剛的巴黎時裝周亦正式發表了首個處女系列，不過坊間卻一面倒負評，雖然有好幾位資深時裝評論員替他美言，但我認為對Alexander McQueen品牌未來發展而言，這個處女系列絕對是一場世紀災難。

Seán McGirr在訪問透露這個系列靈感是來自Alexander McQueen 1995年春夏系列〝The Birds 〞，概括來說，就是希望想呈現McQueen最早期那種瘋狂且叛逆的態度；但看完整個系列後，除了模特兒那憤世嫉俗表情與走路步婆，我在服裝設計上完全看不到有一絲瘋狂叛逆，再者整個系列雜亂無章，完全缺乏統一性，更遑論美學可言。

雖然叛逆是已故設計師Alexander McQueen的一個重要基因，但別忘記那些令人嘆為觀止的avant-garde剪裁才是Alexander McQueen品牌的靈魂。Seán McGirr的靈感取材，我認為他只是被迫從最簡易入手，因為他自知能力有限，根本不可能將McQueen的超卓前衛剪裁重新演繹出來。不知是有心定無意，總覺得Kering集團好像想複製另一個Balenciaga出來，企圖再次去顛覆時裝界的審美觀，將ugly fashion進一步深化鞏固。不過暫時只是我的推測，還要有待他發表第二系列之後才可以肯定其風格定位。

但當外界一面倒負評，Kering集團和Balenciaga行政總裁是否仍一意孤行不去聽取民意，這都影響著Alexander McQueen品牌未來發展。正因為時裝界已經變得不淪不類，John Galliano在早前發表的Maison Margiela高級訂製系列才會令整個時裝界動容，就是因為John Galliano將我們帶回去昔日時裝界最美麗時代，坊間的回響，已經證明怎樣的時裝才是值得被擁有。

不過現今年輕一代已經被一些設計師洗腦而變得不淪不類，看見他們認為穿著Balenciaga那對Steroid米奇鞋才是潮流指標，不禁令我再次反思，莫非Seán McGirr和Demna Gvasalia才是時裝界的真正的棟樑？







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