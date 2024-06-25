繼Matchesfashion進入破產階段、Farfetch被收購後，奢侈品電商大勢已去？

加入最愛專欄 收藏文章

消費者確實減少購買奢侈品，但他們是不會停止購買，所以奢侈品依然有其市場需求，與其說奢侈品電商現在大勢已去，倒不如說是汰弱留強的開始吧。

曾幾何時，時裝界曾經掀起一股奢侈品電商熱潮，因為Net-a-Porter和Yoox的成功崛起，誘發更多投資者來分一杯羹，分別有知名的Luisaviaroma、Antonioli、SSENSE、END.、Farfetch、Mytheresa、Moda Operandi和Matchesfashion。不經不覺已經二十多年，這股熱潮似乎終於要迎來最大挑戰，隨著經濟環境轉差和消費者對奢侈品購買更趨審慎，還有年輕一代對追求時尚潮流的喜好轉變，有很多奢侈品電商都開始步入困境。繼Matchesfashion宣佈進入破產管理階段，要遣散大部分員工，曾經風頭一時無兩的Farfetch在去年被韓國電商企業Coupang收購後，業績依然持續惡化，而巨頭Net-a-Porter在早前亦宣佈將撤出內地市場，消息震驚時裝界。

生意難做是現今全世界所有營商者都在面對的事，當百貨公司相繼出現倒閉潮，大家以為發展電商是唯一與時並進的避難所，但事實是無一能幸免。很多分析都認為是市道影響消費者購買奢侈品意欲，這絕對是關鍵之一，但我認為市道轉差，反而令消費者更懂得選擇，選擇貨品款式和售價更吸引的奢侈品電商，就好似來自加拿大的SSENSE，多年前我已經在專欄推薦這間電商，是因為他們的模特兒styling比其他電商做得更好，其次是他們的售價和季度減價幅度都相當大，加上他們觸覺敏銳，所引入的designer brand和衣服款式都非常討好。而來自英國的END.因為有很多獨家款式和限量款式抽籤活動，所以一直以來都吸引不少粉絲。而當奢侈品電商行業正面臨困境時候，偏偏SSENSE和END.依然做得有聲有色，因為從他們貨品售罄速度已略知一二。

但某程度奢侈品電商提供的免費退貨服務，其實都是致命傷之一，美國人一向有退貨習慣，然而內地人亦不遑多讓，在小紅書，就有不少他們投訴在電商買到假貨或退貨的貼文，他們會因為不喜歡或不合身而要求退貨，也可以只是單憑一個logo印刷或生產地便無知地要求退貨，這些免費退貨手續都增加了各大電商的營運成本。在這個艱難時刻，奢侈品電商雖然面對各種挑戰，消費者確實減少購買奢侈品，但他們是不會停止購買，所以奢侈品依然有其市場需求，與其說奢侈品電商現在大勢已去，倒不如說是汰弱留強的開始吧。







【你點睇】機場日前電腦系統故障，航班資料僅靠手寫白板，有旅客錯過航班感到失望，你認為機場處理手法是否妥當？► 立即投票