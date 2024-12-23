一直活在舒適區的Chanel，真的準備好去改變？

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我一直以為Chanel會在內部晉升提拔新人，因為這是最符合品牌風格及管理的最佳決定，況且Chanel在晉升Virginie Viard時，就好像發放了一個明顯訊息，「我們Chanel是沒有必要改革」。Matthieu Blazy是公認有才華之人，他被選中我不感到驚訝，最令我驚訝反而是Chanel終於決定要作出改變。

2024年時裝界最轟動的新聞，應該非Chanel在早前宣佈了最新創意總監莫屬！因為一眾被業界視為最熱門人選的名單之中，都沒有人被Chanel選中，最後反而由BV創意總監Matthieu Blazy這匹黑馬跑出，成為法國老牌時裝屋Chanel第四任掌舵人，也是Chanel歷年來最年輕一位創意總監。我一直以為Chanel會在內部晉升提拔新人，因為這是最符合品牌風格及管理的最佳決定，況且Chanel在晉升Virginie Viard時，就好像發放了一個明顯訊息，「我們Chanel是沒有必要改革」。Matthieu Blazy是公認有才華之人，他被選中我不感到驚訝，最令我驚訝反而是Chanel終於決定要作出改變。

雖然Chanel業務總監Bruno Pavlovsky曾經表示下任掌舵人必須要尊重品牌傳統，但從他們外聘Matthieu Blazy就知道，Chanel終於醒覺到自己的問題，而這個問題其實一直存在了很多年，就是其成衣系列設計並沒有與時並進。在很多時裝人眼中，其實對每一季Chanel成衣系列設計都是劣評，那些過氣silhouette配以品牌傳統的tweed，穿在年輕女性身上往往是一場災難。早前，在香港舉行的Chanel早春時裝騷，有好幾位本地年輕女藝人的Chanel打扮就被不少網民批評得體無完膚。而Virginie Viard上任後，Chanel的服裝設計更愈來愈醜，很多時裝人及時裝編輯礙於與品牌關係都不敢公開評論，但在行內都已經是公認事實，一傳十十傳百，Chanel又怎可能不知道，而Virginie Viard的被離職，相信或多或少都與這個市場反應有關。你可能會質疑，為甚麼Chanel在芸芸奢侈品牌中，銷售成績依然亮麗。你沒有錯，Chanel生意的確很好，但都是靠手袋皮具、配飾、皮鞋及香水產品養起整個品牌。雖然，Chanel成衣系列有很多愛炫富的富婆闊太捧場，但卻吸納不到一些追求品味與時尚感的年輕族群。為甚麼都是呢絨外套，但Hedi Slimane在CELINE設計的呢絨外套卻深受年輕女性歡迎，就是因為他注入了時尚感與品味。

我相信Chanel揀選Matthieu Blazy，就是清楚他不會過於自我到偏離品牌傳統，不會像Hedi Slimane那種巨星性格難以控制，同時可以借助他擅長的簡約風格及時尚觸角，為Chanel注入更令人討好，更貼近新世代的時尚感。Chanel不是省油的燈，他們知道老顧客不會因為設計變得年輕時尚而不再光顧，因為Chanel知道他們只此一家，在市場根本找不到替代品，因為從第一天開始，全世界的消費者已經被Chanel牽著鼻子走。但問題是，習慣了自己現在這個老掉牙模樣的Chanel，真的有心理準備放手讓Matthieu Blazy去作出改變嗎？







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