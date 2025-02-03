誰人落馬誰人上場已毫無意義？Hedi Slimane離開Celine、Matthieu Blazy跳槽到Chanel：時裝品牌不斷易手的惡性循環

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時代步伐隨著社交媒體及網絡興起變得愈來愈急速，消費者的喜好亦隨著時裝品牌不斷換人易角而變得令人難以捉摸，但時裝品牌又會因為被消費者離棄，銷售停滯不前而不停換人，這個惡性循環其實早在十年前已經出現，我亦曾經在文章探討過這個問題。不過多年來情況不但沒有好轉，反而愈來愈嚴重，而最近在時裝界鬧哄哄的新聞已經完全反映出來。

先有Hedi Slimane離開Celine，然後是Bottega Veneta的Matthieu Blazy跳槽到Chanel，Carven的Louise Trotter則取代Matthieu Blazy成為Bottega Veneta新創作總監，最近再傳出Burberry的Daniel Lee會過檔Jil Sander，而Jil Sander雙人設計師Luke Meier和Lucie Meier則會去Loewe取代Jonathan Anderson，而Jonathan Anderson則會內部調職到Dior女裝取代Maria Grazia Chiuri，還有Diesel的Glenn Martens會跳槽到Maison Margiela。

以上一連串人事變動及言之鑿鑿的傳聞，一時三刻令人難以消化，莫講是一般消費者，就算是我這麼資深時裝傳媒人都被弄得一團亂，已經記不清誰是那個品牌的設計師。

上文提到惡性循環，Celine最近的人事變動正正是好例子，Celine宣佈Hedi Slimane離職後，隨即宣佈委任名氣不大的Michael Rider擔任新創作總監，而這位仁兄正正是Phoebe Philo的前任助手，曾經在Celine共事長達十年。Celine這個舉動，很明顯是希望回歸Phoebe Philo時期的美學風格，為甚麼不延續Hedi Slimane那風格？因為消費者已經厭倦平庸而且過多的logo設計，加上由The Row、Lemaire、Jil Sander、Carven以及一眾韓國及中國內地新冒起品牌都走簡約美學風格，這股風潮來勢洶洶，消費者的喜好亦隨之而改變，所以Celine有這個部署是可以理解。但這個惡性循環，亦正正是Celine自己的短視而造成，因為當初為了追求更大盈利而在營運銷售上對Phoebe Philo施壓，最終導致雙方意見不合而分手，失去一位深受時裝人讚譽的設計師，有不少粉絲更因而四出尋找她昔日的Old Celine來收藏。Celine在Hedi Slimane掌舵的七年時間，雖然曾帶來理想銷售成績，但發現原來只靠logo設計並不能長久俘擄消費者的心，加上BLACKPINK的Lisa不再代言Celine，Celine人氣亦隨之而下滑。

Hedi Slimane與Celine是為何分手已經不是重點，因為經歷這十多年，這些分手個案來來去去都是意見不合，續約條款談不攏，或者是成績欠佳而「被」分手。有很多設計師與品牌都曾經有過甜蜜美滿日子，紅透半邊天受到萬人敬仰，但到頭來都敵不過潮流及市場起伏而被離棄。

兜兜轉轉，品牌的一番辛苦經營都好像是一場夢，寵幸消費者變成種下禍根，反被消費者見異思遷而害得雞毛鴨血。在這個惡性循環下，誰人落馬誰人上場已經毫無意義，因為品牌、設計師與消費者之間都不存在真感情，不存在忠誠和責任，要怪，就怪這些國際品牌作繭自縛，咎由自取。







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