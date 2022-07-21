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要數近期最能讓時尚迷大飽眼福的，莫過於韓劇《安娜》。由國民初戀秀智及女二鄭恩彩擔當主演，緊湊的劇情、華麗多變的時尚造型、美貌高貴的臉孔，相當搶眼！據說演戲過程中光是秀智就換了150多套服裝，鄭恩彩也是造型百變，活像一場行走的視覺盛宴。

大熱韓劇《安娜》劇情講述患有妄想性人格「雷普利症候群」的「裕美」，出身貧困、本來是家庭幫傭，透過一個又一個謊言，成功躋身上流，化身成高貴華麗的「安娜」，讓人不禁想起真人真事《Inventing Anna》，相信它也是故事的靈感來源之一。

所謂人靠衣裝，「安娜的時裝Show」從髮型到各大品牌的精品珠寶、衣服到名牌手袋，在八集內瘋狂變裝，也好讓大家可以學學名媛穿搭技巧。

首先是秀智的婚禮，換上了極盡奢華的刺繡禮服、純白婚紗，頭上戴的珍珠皇冠出自日本珠寶商Tasaki的非賣作品，如夢似幻，再配以鑽石流瀉的耳環、優雅盤髮，猶如女皇一般無疑。當嫁入豪門後，她每每都會換上優雅知性套裝，比如經典的Tweed Jacket，舉手投足都散發女性魅力，是出席各種社交場合的首選。在與丈夫出席公開場合時，「安娜」身穿一件白色大衣，中間繫上幼黑色腰帶，幫小女孩做手語翻譯，不由自主地散發出高貴氣質，從容不迫。

此外， 女二鄭恩彩也相當引人注目，具混血感的五官，由她來扮演富家千金毫無違和感，在劇中她熱愛以西裝外套配襯多個造型，像是以BALMAIN格紋外套搭配白色長裙；同是也是Party Animal，造型轉個不停，有時候更會搭配DELVAUX、HERMES等貴婦包，展現富家千金的氣勢，話題度完勝！這個暑假就不要錯過韓劇《安娜》，名媛與千金風格學起來！







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