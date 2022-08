Fashion 時裝延想 - Nadia Tang



加入最愛專欄 收藏文章 Hermes、Chanel、Dior、Fendi也難以抵擋Mini Bag的魅力?細數2022年必入手的小廢包! 近年各大品牌紛紛推出的手袋,體型都愈變愈小,這個熱潮恐怕有增無減,一直深受時尚潮人喜愛。我自己在幾年前入手Jacquemus的迷你小袋子後,依舊非常喜愛,近這兩年更忍不住添置了更多的「小廢包」,當中的可愛魅力實在難以抵擋呀!一般人可能認為容量極度有限的「小廢包」與實用性完全沾不上邊,實在是不能帶上街、也不方便,但時尚潮人只會當成是穿搭配件,除了能為整個造型帶來層次感外,更能成為時尚討論焦點!讓我們一起探索吧! Mini Bag 地位舉足輕重,最近就連蘇富比也開始拍賣Chanel迷你手袋,據說有研究指出,喜歡揹小廢包的人,代表熱愛自由、較少煩惱,是種身份象徵!也不知這個說法如何統計出來,反正會讓心情變好倒是真的!2022年有幾款必入手的小廢包,看看哪款能成功擄獲你的心吧! #1 Fendi Mini Sunshine Shopper 這個算是眾多Mini Bag中比較實用的一款!Fendi 向來以用料優質與實用著稱,Mini Sunshine Shopper共有多種款色選擇,搭配熱印「FENDI ROMA」和玳瑁效果的堅硬塑膠玻璃手柄t和可拆卸肩帶,設計精緻又百搭,足以應付不同的場合。 #2 Micro Lady Dior 讓人難以抗拒的Lady Dior包包,換成迷你版更是讓人垂涎欲滴!加上Blackpink Jisoo前陣子拎著迷你Lady Dior包包的自拍照,更掀起一股力量,讓人好想跟隨!Micro Lady Dior連手機也放不下,但卻是極緻可愛,能點亮你整個造型。 #3 Chanel Mini Bowling Bag 要數到最具保值潛力的mini bag,一定非Chanel莫屬,而且非常難買到!而且他們開始仿效Hermes的配貨潛規則,除非是VIP或是熟客,否則一袋難求,不容易買得到!而且強烈推介選擇鮮豔顏色,可以點綴個人造型,讓簡約穿搭瞬間變得時尚感UP! #4 Hermes Mini Lindy 入坑了的姐妹應該跟我一樣無法自拔!除了經典的BKC外,Mini Bag在最近也是非常搶手!Mini Lindy、Mini Bolide、Mini Kelly……都非常難買得到!但Mini Lindy可以算是容量最大的,也比較實用,用過後絕對會讓人愛不釋手!



【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港.沈平鋼筆畫作》! ► 立即行動

