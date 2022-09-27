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元宇宙來勢洶洶，加密貨幣、NFT熱潮等有增無減，時尚界當然少不免要趕上這個趨勢，各大品牌為了搶佔先機、也紛紛加入行列之中。就在不久之前，虛擬房地產平台 Decentraland 便舉辦了全球首屆「元宇宙時裝週」（Metaverse Fashion Week），受到不少關注，不知會否變成習以為常？

關於這場虛擬時尚盛宴，參加的品牌包括Forever 21，Tommy Hilfiger、Dolce & Gabbana 和 Estée Lauder……以往在傳統實體的Fashion Week 當中，通常只有明星、Blogger、VIP們才有資格進入秀場觀賞，突顯身份象徵。而在虛擬世界裏，來自世界各地的網友都可參加，只需坐在電腦前，以卡通化身形象登錄網站，就可在元宇宙的世界中漫步，近距離欣賞頂尖設計師們帶來的最新作品。

猶記得在2019年於社交媒體Facebook，現更名為Metaverse上，Quantstamp首席執行官Richard Ma給妻子Mary Ren買了一件價值不菲的洋裝，價值£7,500！但那時似乎還未得到大家認同。豈知數年後，Facebook創辦人Mark Zuckerberg把元宇宙完全揉合在平台之中，成為強大的催化劑。於是眾多大大小小的品牌、設計師，甚至普羅大眾都對這個虛擬世界趨之若鶩。

除此之外，各大品牌也開始向元宇宙伸延，讓時裝和遊戲世界結合，成為新興模式新趨勢，比如Gucci 就在 Roblox 遊戲平台中，復刻經典的 Gucci Garden；Vans 和 Nike也先後在 Roblox 推出 Nikeland 和Vans World ，後來連Ralph Lauren、Balenciaga也紛紛加入，成為兵家必爭之地。

而就在最近，著名奢侈品品牌愛馬仕（Hermès）也提交了與 NFT、加密貨幣和元宇宙相關的多項商標申請！躍躍欲試的心昭然若揭，當百年品牌也願意試水溫，你就知道元宇宙的魅力有多強，就讓我們在未來拭目以待吧！







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