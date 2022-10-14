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雖然已寫過無數次有關瑪麗蓮·夢露的時尚故事，但這位傳奇女星總讓人不禁一再探討並想摸索其內心世界。讓人引頸企盼，當Netflix推出的18禁電影《 Blonde 》正式上畫，立即第一時間便看了，意外地好看、真實地呈現了女神的悲慘一生。

這部作品改編自美國作家喬伊斯卡洛奧茲的同名小說，以「第一人稱」揭開性感女神瑪麗蓮·夢露傳奇的經典，由安德魯多米尼克執導、製片人是Brad Pitt，當中你以為會出現的鮮豔耀眼魅力，卻全部轉化成憂傷抑鬱，夢露在現實生活中不斷遭受性騷擾與不平等待遇，是那麼真實又血淋淋，好讓我們更貼近這位傳奇女星的悲劇人生。

《Blonde》甫一開場，就以半杜撰的形式掀開序幕，劇情回到瑪麗蓮·夢露小時候，那時她還叫作諾瑪·珍，受到母親情緒問題困擾，以致她童年出入十幾個寄養家庭，更不斷被後父性侵，在成名後也不斷渴望有如父親一般可靠的伴侶可以照顧她。整片大多以黑白的方式拍攝，另外不得不提的，是由安娜德哈瑪斯主演的夢露，簡直是完美復刻，有時讓人分不清是過去還是現實。

更值得觀賞的是，無論是美術、造型、場景都忠實當時的年代，女星安娜德哈瑪精湛的演出更是讓人驚喜！說到女主角安娜德哈瑪斯，作為新一代邦女郎，外貌固然是非常亮麗、她更忠實地呈現了瑪麗蓮．夢露的風情萬種，更難得的是竭力詮釋主角心境，經常都給人一種恍惚的狀態，使觀眾猶給身歷其境、更能深刻體會夢露極其脆弱又可悲的內心世界。除此之外，安娜為了模仿夢露帶有喘息聲的獨特性感嗓音，不斷苦練、更在拍攝完畢後還重新錄製對白；另一亮點便是服裝設計師珍妮佛強生，將當年的畫面片段和電影神還原，將角色刻劃入微，我們也許未見過比這更瘋狂的做法了。







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