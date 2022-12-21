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2022世界盃已經落幕，但相信有份看決賽那場的大家，那精彩絕倫的數小時、一度讓人心跳出現不正常律動，直到今天這一刻仍然非常難忘！本身並非足球迷的我，對風靡全世界的足球球王美斯（Lionel Messi）本來並沒有太大的概念，真的直至看過這場比賽後，才猛地挖掘他過去的所有故事，幾乎把他20多年來的片段都看過清光，愈看愈是沉迷！作為當今世上最佳球王，他是當之無愧，從球品到人品，都是無可挑剔的完美，為了呼應我這個專欄的主題，希望從側面探討一下這位光芒萬丈的球王，時尚品味又會是如何呢？



在2021年8月10日，美斯與新球隊巴黎聖日耳曼（Paris St-Germain）正式簽約，離開了他待了21年的巴塞隆納（FC Barcelona），而當時他身上所穿的，是一襲海軍藍色Dior經典剪裁西裝，單排雙鈕釦設計、切口領、手工縫紉打褶和背開口，非常符合美斯低調奢華的氣質，整體看起來也非常有質感，迅即成為全世界的話題，充分展現球王魅力。



不說不知道，原來美斯成立了以個人命名的品牌「The Messi Store」，主打型格休閒時尚服飾，更找來Tommy Hilfiger的妹妹作為創意總監，具體的風格大概就像球王般樸實低調吧，美斯更親自拍攝產品宣傳照，如果是球迷一定要支持！



在私底下球王美斯似乎也非常熱愛收藏手錶，喜愛品牌包括Audemars Piguet，在2005年他獲得西甲冠軍時，AP就送給他一枚皇家橡樹腕錶，2010更擔任AP品牌代言人，推出聯名錶款Royal Oak Leo Messi，優雅與實用性兼具；另一愛牌則是Patek Philippe，最近在他的IG見到曝光度奇高！但他選擇的都是沉實低調的款式，隱隱透露了他的眼光與人生哲學。最後一個愛牌則是Rolex，而他獨愛Day-Date，在2022世界盃足球賽開始前，手上就戴著一款冰藍色的Day-Date，像是為自己國家打氣，意義非凡。



在世界盃前夕，一張由品牌Louis Vuitton發布的照片震驚全世界，由重量級攝影大師Annie Leibovitz掌鏡，照片中只見美斯（Lionel Messi）和C朗（Cristiano Ronaldo）世紀同框，一起在下西洋棋，標題寫著 ”Victory is a State of Mind”，捕捉了兩位在球壇上貢獻甚多的王者風采，也象徵這是他們最後一戰，意義巨大。最後，還是要感謝美斯讓我們看到世界第一的精采球賽，讓我們畢生難龍！只要堅持下去，夢想終將會成真！



「最好的決定並非來自腦中的思索，而是源自你的直覺判斷。」



「我成功的特質在於我永遠渴望變得更好，得到更多，總是能批判自己，並能夠接受一切好壞。」



- Lionel Messi







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