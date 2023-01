Fashion 時裝延想 - Nadia Tang



加入最愛專欄 收藏文章 Chanel 2023年必入手3款不敗經典手袋!黑金搭配、鏤空新美學,再過幾年也看不厭! 農曆新年將至,節日氣氛濃厚,而剛剛歐遊了一個多月的我終於回港了!過去兩個月去了四趟旅行,「報復式」地遊遍六、七個國家,雖然很痛快,但身心都非常疲累、只想回家好好休息。在旅途當中,當然少不了搜羅喜歡的品牌,到處都在減價、避免不了讓荷包大出血……去了這麼多國家後,發現了一個新現象,似乎不只香港,不知從何時開始,Chanel也變成可望而不可即的品牌。每次進店也要排隊,有些地方更要以預約的方式才能進店,而且許多大熱款式都沒有貨、甚至要排後補Waiting List,本來已經好幾年沒有入手香奈兒的我,看到最近Chanel每季的新手袋都成為女生們的焦點、一袋難求,也不得不留意起來。 在巴黎時裝周上,Chanel發佈了2023年的度假及春夏系列,最吸引我的還是各種迷你小手袋和配飾,人氣高企不在話下,如果真要入手,一定要是經典且在日後看來都不會過時的,我會選擇以下3款不敗經典款式手袋系列。 #1 CHANEL 22 Tote Bag 這個長期斷貨、極難買到的CHANEL 22 Tote Bag,自推出以來變成為灸手可熱的單品,今季推出了Mini Size,保留輕盈柔軟的皮革設計,外加金屬鍊帶,份外小巧亮眼!不過我認為如果要入手的話,Small & Medieum Size會比較經得起時間考驗,而且這個手袋的重點要慵懶感、就是要大Size才能呈現出那份時尚氣質,要是有貨的話閉眼搶就可以了! #2 經典黑金小手袋系列 無論是Vanity Case、水桶包、愛心包、迷你口蓋包……迷你小手袋的款式讓你花多眼亂了吧?這些深受女生歡迎的小皮具,雖然連電話也放不下,集復古、可愛和實用於一身,是最讓人心動的!如果要入手,選擇黑金的配搭吧!因為無論再過幾年,都一定不會讓人看厭,也可以滿足那份想要擁有的好奇心呢! #3 Chanel Hobo Bag 大家有留意到前幾天Blackpink的Jennie生日時,收到一份來自Chanel的禮物嗎?如果是粉絲的話一定會留意到,那便是半月型設計、迷你小巧的Hobo Bag,換上磁性按扣,好看又實用,長鏈條肩帶和鏤空細節展現出全新美學,展現出不一樣的優雅,我在歐洲時見過但沒有據為己有,現在好像已有點後悔了。





