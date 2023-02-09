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最近發現Netflix上有一部紀錄片，講述Pamela Anderson的故事，非常引人入性，由她親自闡述比電影還離奇的人生故事，我甚至不認識這個人，於是好奇心驅使下，在網上做了點資料搜集，發覺這位女星的一生也可算傳奇。在炙熱的 90 年代，Pamela Anderson是無可取替的「性感標誌」，一頭大波浪金髮讓人印象難忘，她從一個小鎮姑娘，搖身一變成為雜誌《花花公子》封面女郎，後來更憑影集《海灘遊俠》成為荷里活灸手可熱的艷星，還不止如此，她多次大膽地秀出傲人雙峰、在鏡頭下肆意擺弄姿態、性愛影片還曾遭到外流，讓我們再度深入了解她吧！

這位風情萬種的Pamela Anderson，性格野性狂妄，當年曾與紅透半邊天的「克魯小丑樂團」鼓手 Tommy 談過一場轟轟烈烈的愛情，據說兩人當初只認識了4天便決定結婚，讓外界為之嘩然！後來更被拍成電影《Pam & Tommy》，並由Lily James及Sebastain Stan主演。之後她也有過幾段愛得高調的戀愛與短暫的婚姻，讓外界更想窺探她的私密世界。在時尚方面，在2009年，她為Vivienne Westwood擔任代言人，全因在09春夏發布會上，她穿了一條金光閃閃的緊身短裙出席，立即驚艷全場，讓Vivienne Westwood留下不可磨滅的印象。過不多久，Pamela Anderson又與前Heatherette設計師Richie Rich合作，推出一個名為Muse的環保品牌，在2月的秋冬紐約時裝周走秀。

直到如今已經50歲的Pamela，近日更與英國頂級內衣品牌Coco de Mer合作，推出「THE ICONS」系列，身材保養得宜的她，秀出完美誘人曲綠，充分展現精緻細節、絕佳品質及高級布料的觸感，延續品牌極其性感的經典風格，一上架立即惹來廣泛關注，讓人為之驚嘆！一個女性的美在於她全然接受自己，要懂得好好欣賞自己的身體，這是愛自己的第一步呀。

「希望我的故事能激勵人們，度過他媽的美好時光。」 - Pamela Anderson







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