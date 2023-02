Fashion 時裝延想 - Nadia Tang



加入最愛專欄 收藏文章 捕捉2023紐約秋冬時裝週4大亮點!Rodarte的歌德式衣櫥、Collina Strada 的冒險之旅 又來到時裝週盛事的季前啦!這幾天便是2023紐約秋冬時裝週舉行的日子,正如火如荼地展開中,率先就為大家帶來驚喜!久違的熱鬧感覺,還有人頭湧湧的氣氛,充滿活力和生氣,街頭上滿佈時尚穿搭的紅人博主,展現不同造型,而且許多品牌都為大家帶來耳目一新的形象,就讓我們一起發掘當中的亮點吧! 亮點之一: Collina Strada 紐約時尚品牌 Collina Strada這次Show的主題是 "Please Don’t Eat My Friends” ,以環保概念貫穿、運用上永續的物料製作,傳遞出「地球上的每一個生物都連結在一起」的概念,也許靈感來源有點來自電影Avatar,也用大量動物去呈現整個系列,將秀場模特兒變身成蜥蜴、青蛙、狗狗……而其中最為人所道的,便是邀請了患有腦癱的跨性別模特 Aaron Rose Philip為其走秀,創意總監Hillary Taymour在最後更戴著精靈耳朵現身謝幕,讓我們親眼目睹了一場奇幻冒險之旅。 亮點之二: Proenza Schouler 讓人萬分期待的 Proenza Schouler,一開幕便由知名女演員兼品牌Muse Chloë Sevigny 朗讀一段讀白,她身穿俐落黑西裝與一條經典剪裁皮裙,為大家展開神秘感滿分的序幕,在燈光與幻影之間,投射出模特兒在後台等待的身影,朦朧迷離地展開夢幻的剪影時刻。Proenza Schouler在紐約迎來第20個年頭,這次選擇回歸本質,將衣服設計融入生活之中,為在不同階段成長的女性換上最切合的造型。系列中設計師用上多種不同面料、將流蘇與印花細所內斂地藏在服裝內,在行走之間展現女性婀娜姿態,透視出深層次的視覺美學,如詩如畫。 亮點之三: Area 要說到最具話題性的,非Area莫屬!作為紐約新生代時尚品牌Area,為大家帶來了異樣的系列,從「水果」邀請函開始,便引起十足話題性!品牌設計師Piotrek Panszczyk以水果為主題,呈現衣服狀態之餘也帶出背後隱藏的含意: 「水果可以代表新鮮,是新的事物、新的開始,但當它開始腐爛時,它便與死亡相聯繫。」 亮點之四: Rodarte 有看過《Wednesday》的朋友應該會有一陣熟悉的感覺吧!由Rodarte悉心打造的歌德式衣櫥、於紐約威廉斯堡儲蓄銀行大樓登場,睽違兩季後,他們以銀色夜宴再度回歸紐約時裝周,模特兒以全黑身影搖曳而出、塑造出暗黑又夢幻的風格,材料方面用上大量蕾絲、亮片、刺繡、花等元素……引領觀眾進入品牌的暗夜視境,驚艷無比。



【2023兔年】迎新春,謹祝大家福兔豐年,鴻圖大展,財運亨通! 即睇2023癸卯年運程預測,兔年齊齊行大運!► 即睇

Unwrap yourself a joyful Season!

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



通關復常

大國博弈

More

Share













Copy Info

捕捉2023紐約秋冬時裝週4大亮點!Rodarte的歌德式衣櫥、Collina Strada 的冒險之旅 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/nadiatang/43462 【2023兔年】迎新春,謹祝大家福兔豐年,鴻圖大展,財運亨通! 即睇2023癸卯年運程預測,兔年齊齊行大運! ► 即睇https://www.etnet.com.hk/www/tc/search/tag.php?tag=2023%E9%81%8B%E7%A8%8B 立即下載etnet財經‧生活App IOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close