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有的時候，時裝週精彩熱鬧好看，但能看見出席的名人明星、反而更能掀起話題性。而今季2023秋冬四大時裝週中，就能看見不少韓國女神的影子，她們一出場便征服不少鏡頭，讓我們一起來看看幾位女神在不同時裝週的造型吧！

倫敦時裝週：全智賢

從機場到時裝秀場，女神全智賢就是不會讓人失望！這位品牌大使甫一出場便成為焦點，身高 173 公分的她穿上 Burberry 經典風衣，無論怎樣配搭都是好看！在秀場內，更是被人多次捕捉到她不經意的畫面，每個角度都是那麼的完美，高雅氣場震攝一切，呈現出毫不費力的時髦感！這場Burberry Show是新任創意總監 Daniel Lee的首個時裝秀系列，要數到功績，就不得不提他曾帶領Bottega Veneta 起死回生，這次他把戰馬騎士圖案回歸、重用皇室藍色、讓動物圖案滿佈面料……彰顯了深厚的英國文化特色，他拋棄以往溫暖的色調，改以搶眼的色調呈現、讓人耳目一新，或許能再次創出傳奇！

米蘭時裝週：宋慧喬

在Fendi大秀之中，你便不難發現宋慧喬的身影！近期以《黑暗榮耀》掀起話題討論的她，這次的造型非常別緻，穿著剪裁俐落的灰色大衣、搭配同色系西裝褲，再加上綁了一條小瓣子，突顯宋慧喬的優雅氣質及清新魅力，為幹練裝束注入唯美氣息！同場還有台灣男星許光漢加持同框，讓人不禁直呼這是神仙般的組合！而在這次Fendi Show之中，今季Kim Jones巧妙地將男裝元素融入女裝系列，超出一般人的視覺，營造出幹練又典雅的Fendi女子，不同皮革面料、綁帶型格長靴，鬚邊破損效果針織衫⋯⋯在整個系列之中又大玩解構主義，並加入一點龐克元素，讓人刮目相看！

巴黎時裝週：Jisoo

說到話題性又怎少得這位小女神？作為Dior品牌大使的Jisoo，昨夜以一襲紫衣登場，成功擄獲無數人的心，像公主般地駕臨現場，的確仙氣滿滿，絕美得讓人屏息、成為焦人焦點！而這次繼續由Maria Grazia Chiuri 施展魔法，帶領大家進入奇幻世界，系列靈感來自品牌的檔案，並以花卉紡織品為特色，加入多種顏色的發光細節，營造神秘氣氛，引發無限想像。

2023年秋冬時裝周，Dior於巴黎時間2月28日於杜樂麗花園發表2023-2024秋冬時裝系列，現場空中漂浮的巨型雕塑，由葡萄牙籍的當代雕塑藝術家Joana Vasconcelos與品牌工坊合作運用各種面料與手工刺繡縫紉製作而成，與萬花筒意象般豐富的女性形象和服裝相呼應。

Dior品牌大使、Blackpink成員Jisoo以以深紫色平口的早秋絲質禮服現身，搭配浪漫飄逸的長捲髮，整體造型流露優雅女性氣息，引起轟動。金獎影后莎莉賽隆（Charlize Theron）則選穿來自2023春夏高級訂製服系列的煙燻色水晶珠刺繡流蘇洋裝和喀什米爾大衣，簡約的造型襯托過人的氣場。「神力女超人」好萊塢甜姐兒蓋兒加朵（Gal Gadot）的早春系列鏤空蕾絲洋裝性感又貴氣，許久未亮相的章子怡則選穿了早沖系列的白襯衫和黑色皮革長裙，襯托Dior的高級珠寶。

演出Netflix漫改夯劇「今際之國的闖關者」而備受矚目的日本女星三吉彩花（Ayaka Miyoshi）與在劇中演出反派的仲里依紗（Riisa Naka）也在這次秀上相聚首。身材火辣的三吉彩花穿2023春夏的黑色蕾絲上衣，配上開高衩的印花絲質長裙，露出令人羨慕的修長蜜大腿，仲里依紗的白色背心刺繡胸衣和印花絲質長褲同樣來自2023春夏系列，不過染了亮粉紅色髮色的她將頭髮盤起，搭配Rose des Vents系列珠寶，展現品牌活潑年輕的女性魅力。







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