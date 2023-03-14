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這兩天鋪天蓋地的新聞大家都有看到吧？就是說楊紫瓊終於拿到了奧斯卡影后！也是史上第一位亞裔、甚至是華裔演員，獲得此殊榮！觀看她的得獎感言時，實在讓人感動，也充滿鼓舞！這位已年屆60歲的女星，一直努力在證明自己，最終獲得了肯定，為影史刷新了難能可貴的紀錄，其中有一句是這樣說的：”Ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up.” 她以行動證明，夢想真的會成真！

說到這位傳奇又努力不懈的女星，要從她生平開始，出生於1962年的楊紫瓊，來自馬來西亞、是香港演藝圈的資深演員之一。她的演藝事業始於1980年代，當時她在電影《皇家師姐》中一戰成名，並迅速崛起成為一個受歡迎的演員兼武打新星。但生命總有高低起跌，楊紫瓊一步一個腳印地在電影界打拼了接近40年，在拍攝《阿金的故事》時，她需要從一座18米高的橋上跳到路上的貨車上。她就真的跳下去、最後摔壞了頸椎、斷了3條肋骨，差點癱瘓！她的成功之路並不平坦⋯⋯而後來在演藝事業的高峰期，楊紫瓊主演了許多知名電影，例如《臥虎藏龍》、《藝伎回憶錄》、《霍元甲》、《瘋狂亞洲富豪》等。

除了演藝事業，楊紫瓊也是一個知名的時尚偶像。她的時尚風格被認為是簡約、高雅、自信和質感的代表，成為了許多時尚愛好者的學習對象。她也曾經擔任過時尚雜誌的封面人物和時尚品牌的代言人。她的穿搭總是給人一種舒適和自信的感覺。



1） 簡約風格：楊紫瓊的穿搭風格簡單大方，沒有太多繁複的花紋或過多的裝飾。她偏愛素色的衣服，並且通常會選擇一些經典的設計款式。

2）充滿質感：楊紫瓊的時尚風格強調質感，她喜歡穿一些高質量的衣服和配飾，例如絲綢、皮革和珠寶等。

3）大氣高雅：楊紫瓊的穿搭總是顯得高雅、端莊，同時不失時尚感。她喜歡選擇一些經典的設計款式，例如長洋裝、高跟鞋等，並在細節處注重品質和設計。

4）充滿自信：楊紫瓊的穿搭總是給人一種自信和強勢的感覺。她通常會選擇一些簡單的設計，但是在配飾和妝容上卻非常講究，這讓她的整體風格更加完美。

總之，楊紫瓊的時尚風格以簡約、高雅、自信和質感為特點，成為了許多人心中的偶像和楷模。如果你想學習如何打造自己的時尚風格，不妨參考一下楊紫瓊的穿搭風格，或許你能從中找到一些啟示和靈感。







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