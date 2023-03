加入最愛專欄 收藏文章

這兩天鋪天蓋地的新聞大家都有看到吧?就是說楊紫瓊終於拿到了奧斯卡影后!也是史上第一位亞裔、甚至是華裔演員,獲得此殊榮!觀看她的得獎感言時,實在讓人感動,也充滿鼓舞!這位已年屆60歲的女星,一直努力在證明自己,最終獲得了肯定,為影史刷新了難能可貴的紀錄,其中有一句是這樣說的:”Ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up.” 她以行動證明,夢想真的會成真!

說到這位傳奇又努力不懈的女星,要從她生平開始,出生於1962年的楊紫瓊,來自馬來西亞、是香港演藝圈的資深演員之一。她的演藝事業始於1980年代,當時她在電影《皇家師姐》中一戰成名,並迅速崛起成為一個受歡迎的演員兼武打新星。但生命總有高低起跌,楊紫瓊一步一個腳印地在電影界打拼了接近40年,在拍攝《阿金的故事》時,她需要從一座18米高的橋上跳到路上的貨車上。她就真的跳下去、最後摔壞了頸椎、斷了3條肋骨,差點癱瘓!她的成功之路並不平坦⋯⋯而後來在演藝事業的高峰期,楊紫瓊主演了許多知名電影,例如《臥虎藏龍》、《藝伎回憶錄》、《霍元甲》、《瘋狂亞洲富豪》等。

除了演藝事業,楊紫瓊也是一個知名的時尚偶像。她的時尚風格被認為是簡約、高雅、自信和質感的代表,成為了許多時尚愛好者的學習對象。她也曾經擔任過時尚雜誌的封面人物和時尚品牌的代言人。她的穿搭總是給人一種舒適和自信的感覺。



1) 簡約風格:楊紫瓊的穿搭風格簡單大方,沒有太多繁複的花紋或過多的裝飾。她偏愛素色的衣服,並且通常會選擇一些經典的設計款式。

2)充滿質感:楊紫瓊的時尚風格強調質感,她喜歡穿一些高質量的衣服和配飾,例如絲綢、皮革和珠寶等。

3)大氣高雅:楊紫瓊的穿搭總是顯得高雅、端莊,同時不失時尚感。她喜歡選擇一些經典的設計款式,例如長洋裝、高跟鞋等,並在細節處注重品質和設計。

4)充滿自信:楊紫瓊的穿搭總是給人一種自信和強勢的感覺。她通常會選擇一些簡單的設計,但是在配飾和妝容上卻非常講究,這讓她的整體風格更加完美。

總之,楊紫瓊的時尚風格以簡約、高雅、自信和質感為特點,成為了許多人心中的偶像和楷模。如果你想學習如何打造自己的時尚風格,不妨參考一下楊紫瓊的穿搭風格,或許你能從中找到一些啟示和靈感。







