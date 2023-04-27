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剛剛完結的Coachella是不是讓大家都情緒高漲！雖然未能到現場，但只是看live和回放，都足夠讓人回味，彷如置身現場。說實在的，Blackpink 是整個音樂節最大看點之一，有她們的出現，把整個場合都搞得火熱起來，而她們每次出場的服裝，都性感得讓人噴血，讓我們一起看看全隊服裝造型大解構吧！

首先來到第一周，Blackpink 足足演唱了18首歌，不絕於耳的勁歌熱舞、讓整個氣氛都變得目眩神迷，繼續成為話題之王！四位成員還連換上三款造型，這次她們不再穿上代言品牌，而是作出更多不同嘗試，例如首場便以黑粉色Dolce & Gabbana亮相，黑色的部分用上皮革材質、配搭粉紅色雪紡，型格之餘又不失溫柔氣息，還人眼前一亮！然後你會看到在Blackpink登場的一瞬間，各人都先披上一件改良版的韓服，以展示韓國文化，把傳統元素帶到國際，華麗登場。到了尾聲的時候，Blackpink 所有成員以全黑造型完結首場，衣服細節上少不了以黑銀色水鑽作造型點綴，奢華得來又顯得個性十足，Lisa、Jisoo、Rosé更分別身穿韓國品牌Grace Elwood，充滿新鮮感；而Jennie則穿上新晉品牌Rui的鏤空連身衣，搭配上Maison Margiela的過膝長靴，展示強大氣場！

到了第二周，Blackpink 的表現顯得更收放自如，舉手投足也更投入Coachella，讓全場都陷入瘋狂！成員們一致換上由Mugler特意訂製的「粉紅戰衣」再度登場。這次得風格中帶點性感甜美，全部都為成員身型度身訂造，以突顯她們的曼妙身型。大量經典的鏤空、馬甲設計元素，讓人看得目不轉睛，尤其是Jennie，性感度簡直破表，而Rosé跟Jisoo則穿上短裙套裝，盡現螞蟻腰和一雙長腿，又辣又甜。如果有機會的話，也真的很想到現場參加Coachella，感受那熾熱的氣氛！







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