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最近又再重看了一次記錄片《Audrey》，除了一貫的優雅美麗，好像又認識到更多柯德莉·夏萍（Audrey Hepburn）不同的面向，她給我的印象多了一份堅毅、獨特，而且充滿愛。正如在記錄片不少受訪者提到，很多人看夏萍的電影，例如《Sabrina》、《Funny Face》、《Breakfast at Tiffany’s》等，都只會覺得她只有時尚的一面，很高雅，但那也只是這位絕代女神眾多面向的其中一角；她小時候父母離異、經歷戰後身體營養不良、並且長時間練習舞蹈⋯⋯多種狀況堆疊起來，才琢磨出這樣一位傳奇女星，所以她能把每個角色都演繹得非常有深度，即便是做一個應召女郎的角色，她也展現出複雜的個性，讓整部電影顯得閃閃生光。至於時尚方面，她的造型之所以經典不朽，絕不單純因為美麗的面孔，更多是來自她遺世而獨立的個性，讓我們一起看看吧。

經典造型1

在1954的電影《龍鳳配》（Sabrina）中，柯德利夏萍穿上Hubert de Givenchy的露肩長裙，一出場便震攝了眾人，更成為經典一幕，據說本來Givenchy期望合作的演員是另一位女星，但夏萍在一場晚餐中打動了他，並說服Givenchy擔任電影的時裝造型設計，之後兩人成了莫逆之交，合作多年。

經典造型2

披肩外套與窄腿褲、再加一雙平底鞋，這是時常在夏萍身上出現的組合！在1956年的《甜姐兒》（Funny Face）宣傳照中，她更換上一對芭蕾舞鞋，充分展現出悠閑慵懶的感覺，她教曉我們甚麼叫做隨性時尚美，讓人留下深刻印象。

經典造型3

相信沒有人會反對，在電影《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany’s）中的小黑裙是不敗經典！再加上頸上的珠寶、髮型、牛角包，不知迷倒了多少人，也讓巴黎成為永遠的幻想。告訴大家一個小插曲，本來小黑裙的設計是有更多細節的，後面更有一個蝴蝶結、不對稱的短裙擺，但夏萍堅持要把細節都除去，也印證了她對時尚有敏銳的觸覺。

經典造型4

帽子與圍巾，在不同電影中，你都會看到夏萍戴上不同的帽子，時而優雅、時而悠閒，為她的造型增添了幾分時尚感覺，無論是貝雷帽、草帽還是頭巾，她總能駕馭得非常恰當，大大提升整體形像。

經典造型5

高領毛衣！不只在銀幕中，柯德莉·夏萍在平常的生活中也非常喜歡穿高領毛衣，這種簡單而舒適的造型成為了她的個人風格之一，並且也成為了時尚界的經典。







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