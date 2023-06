Fashion 時裝延想 - Nadia Tang



加入最愛專欄 收藏文章 Functional and fashionable!5個必入手的時尚小背包,為整體造型打造隨性優雅感 最近不知道怎麼回事,迷上了小背包。一個兼具時尚和實用性的背包,不僅能打造悠閒的造型,也方便在郊遊或旅行時攜帶,實用性高之餘,還能點綴整體造型,讓人愛不釋手!隨著多個時尚品牌陸續推出不同款式的背包,以下為大家精選了5個必入手的時尚品牌,相信你一定能找到心中所愛。

#1 Prada Re-Nylon Backpack

自從旅行時經過專門店看到這款背包後,就覺得非常吸引人!它採用從海洋回收的塑料材料製成的「再生尼龍」,看似平凡卻非常輕巧,再加上金屬小細節,兼具功能性和時尚魅力。此外,小背包綴以Saffiano 皮革細節和三角標誌鐵牌,而可調校的肩帶和揭蓋搭扣的設計十分人性化,最小的尺寸是筆者旅行的必備!



#2 Mini Dior Backpack/ Dior Rider Backpack

優雅的你,筆者推薦Dior的兩款 Mini Dior Backpack!背包以菱格和 Dior Oblique 圖案等品牌元素為設計,並搭配極具標誌性的復古金屬「CD」點綴。而這些小巧又可愛的背包既簡單又時尚,不管是皮革款,還是布質款式,都各具特色,非常適合女性搭配牛仔褲、毛衣或長裙,即使是休閒的假日也不失優雅。



#3 Louis Vuitton Montsouris Backpack

Louis Vuitton 2021 夏季系列的迷你背包,是一個不太多人發現的小寶物!品牌重新演繹1994年經典的 Montsouris 背包,採用近期大熱的 Monogram Empreinte 壓花皮革作為設計細節,重現經典;再加上復古的金色搭扣和拉鏈外袋,低調奢華,讓手雙手完全解放,絕對是時尚愛好者必入手之選!







#4 Celine Mini Backpack Folco

另一個經典之作!Celine這款背包採用了經典的 Monogram 圖騰,配以小牛皮飾邊和金色扭扣,散發出具復古氣息的質感,而Mini Size 更是小巧精緻,適合喜愛歷久不衰時尚的女性,經典之餘,更添可愛感!

#5 Chanel Duma Backpack Chanel Duma Backpack 絕對是一包難求的經典!2022 和 2023 年共推出兩個版本,標誌性的 CC Logo 令人一見傾心,金屬皮革塑帶再加上經典菱格皮紋,絕對是百年不敗的款式,好看又保值!Small Size 自然是筆者的最愛,看到必入手!







Travel, Eat, Sleep, Repeat

