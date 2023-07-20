加入最愛專欄 收藏文章

在上星期7月16日，新聞報導了英國女星Jane Birkin在巴黎逝世，終年76歲。腦中彷彿響起了她獨特的氣音唱腔，一首 「Yesterday yes a day」 在耳邊響起，這是我最喜歡的歌，也勾起了過往很多的回憶，作為時尚女神，她絕對是標誌性的人物，更是前無古人，讓我們一起懷緬她的過去。

Readmore：灑脫性感女神Jane Birkin







Jane Birkin於1946年生於英國倫敦，在60 年代成為演藝界的焦點人物，傳世代表作是電影《春光乍洩》（Blow-Up），她在電影中飾演「金髮女郎」，讓世人得以留意到她，後又陸續演出了《尼羅河謀殺案》、《艷陽下的謀殺案》等名作，成為無人不識的女星，搖身一變成了演藝界的焦點人物 。在歌唱事業方面是更上一層樓，尤其是她與愛人Serge Gainsbourg共同譜寫的歌曲《Je t'aime... moi non plus》，性感露骨，以充滿性暗示的演繹手法成為話題之作，於1969年發表便引起強烈關注，歌曲在西班牙、英國、意大利等地遭電台禁播，後來在多個國家被列為禁歌。Jane Birkin也總共推出過10多張專輯，她獨特的口音始終讓人無法忘懷，她的歌聲、笑聲、始終陪伴著我們。

「我認為自己最有趣的年紀是40歲，我開始穿蘇格蘭棉質單衣、Agnès B 男士襯衫外搭大了三倍的褲子，配上細細的紅色皮帶，以及沒有鞋帶的運動鞋。」—— Jane Birkin

而說到名牌愛馬仕（Hermès）經典柏金包（Birkin Bag）的設計靈感正是源自她，據說在1984年，Jane Birkin從巴黎乘坐飛機前往倫敦，剛好坐在Hermès 行政總裁杜馬斯（Jean-Louis Dumas）旁邊，當時她帶著一個草織袋，正想放到行李架上，期間不慎令裏面的物品掉出來，她訴說要找一個完美的皮手袋很難，並講述心目中的完美手袋是甚麼樣子，自此後，杜馬斯之後就創造了大眾熟知的Hermès Birkin，成為絕世經典。

Jane Birkin是我們永遠的時尚繆思，我們將一直懷念她。







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情