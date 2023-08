Fashion 時裝延想 - Nadia Tang



加入最愛專欄 收藏文章 火熱手袋推介2023:CHANEL 31 Bag 強勢回歸!Blackpink Rosé 搶先揹YSL 已經好久沒有逛街了,最近與一眾姐妹下午茶的時候,聊到最近必入手的手袋,大家都熱烈討論起來,喝完茶後更立即起行,瘋狂購物後,每人都是收穫滿滿。到底2023女生都買甚麼名牌包包?哪個名牌包款式又是大家最喜歡的熱爆款?不知道我們討論的會否是你心中所想,立即看看以下幾個品牌的手袋,為自己挑選心目中的夢幻精品包吧!近年,大多名牌包包價格每季都幾乎在漲價,想擁有經典款式絕對要早買早享受! #1 Loewe Loewe puzzle fold bag 實用性的手袋終於在本季回歸!變身為 Tote Bag 的 Puzzle Fold 引起了不少呼聲,Loewe 將 Puzzle 結合 Origami 手袋,以獨特的幾何結構、俐落線條,化身成可摺疊的手提包,表面是光滑的 Nappa 皮革、加上燙金的標誌,配合帶有建築的線條美學,給人一種隨性的感覺。這個 Puzzle Fold Bag 備有兩個尺寸,建議嬌小的女生可以選擇迷你尺寸,而且顏色選擇豐富,實用主義者必須入手! #2 SAINT LAURENT Le 5 à 7 Bag 說來慚愧,沒怎麼留意這個品牌的我,在朋友們大力推介下,才知道這知手袋的存在。由全球品牌代言人 Rosé 的親身示範,更為這款SAINT LAURENT Le 5 à 7 Bag 進行了加持,瞬即在時尚圈中引起超高討論度。此款手袋為什麼會取名為 LE 5 À 7?原來是源自法文裏的CINQ À SEPT ,即 Happy Hour 的意思,帶有成為各個聚會場合的最佳配搭品的深意。這款手袋容量也不少,設計非常簡約,除了經典的黑色,最近更出了多款新色,配合喜歡不同造型的你。 #3 Chanel 31 Bag 不少身邊的朋友都走來問我,到底買不買到 Chanel 31 Bag,就知道它的火熱程度!CHANEL 31在毫無預警下強勢回歸,一度成為時尚迷焦點話題,出自傳奇設計師Karl Lagerfeld之手,曾經在2018/19的秋冬季亮相,「31」的由來是從Coco Chanel女士的住所及工作室—康朋街31號為作創作靈感,別具意義,在時尚界的地位一直無人能及。這款帶有復古感覺的經典手袋,可單肩背負,功能性強大,既隨性又時尚。 #4 Loro piana Extra Pocket 說到一袋難求,最近這年非 Loro piana莫屬,至於原因是什麼,我是到現在也不能理解,可能與近年興起低調奢華的 Old money aesthetic 帶有一點關係吧,這款包包的外型極為低調,沒有任何的Logo,可以做手提包、也可以斜背,更推出不同皮革,適合喜歡低調的你,但最近香港專門店都買不到,可以試試去旅行時碰碰運氣吧。







etnet財經‧生活app,一app在手,天下暢遊!► 立即下載

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

大國博弈

More

Share













Copy Info

火熱手袋推介2023:CHANEL 31 Bag 強勢回歸!Blackpink Rosé 搶先揹YSL http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/nadiatang/44224 全城注視!銀行定存息率不斷破頂,即上etnet一鍵格出最佳定存息率! ► 了解詳情https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php 立即下載etnet財經‧生活App iOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close